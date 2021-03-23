Возможно снижение индекса Мосбиржи к 3450 пунктам во вторник - ПСБ

Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3450 пунктов во вторник, сообщается в комменатрии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Учитывая невнятную динамику мировых рынков во вторник утром и уход котировок нефти марки Brent ниже $64 за баррель, на российском рынке акций вновь могут активизироваться продавцы. Полагаем, что индекс Мосбиржи во вторник постарается удержаться в верхней части нашего текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов, но не исключаем отката к его середине в случае сохранения слабости котировок нефти в течение дня", - пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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