23 марта 2021 года 09:53
Утренние прогнозы: рынок акций в начале торгов вторника отыграет заметное ухудшение внешнего фона
По мнению аналитиков, рынок акций РФ во вторник на открытии отыграет заметное ухудшение внешнего фона и в дальнейшем, скорее всего, перейдет в состояние консолидации.
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "В понедельник индекс Мосбиржи смог подрасти и прибавил 0,4% при поддержке стабилизации внешнего фона, способствовавшего росту "голубых фишек" финансового и нефтегазового секторов. Отметим, однако, что торговая активность в ходе вчерашних торгов была низкой - объем торгов акциями оказался меньше 78 млрд руб., что заметно ниже средней за предыдущие 5 торговых сессий (133 млрд руб.). Учитывая невнятную динамику мировых рынков на утро и вновь уход котировок нефти Brent ниже 64 долл./барр., во вторник на российском рынке акций вновь могут активизироваться продавцы. Полагаем, что индекс Мосбиржи во вторник постарается удержаться в верхней части нашего текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов, но не исключаем отката к его середине в случае сохранения слабости нефти в течение дня".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Сырьевые контракты преимущественно снижаются. Нефть теряет более 1% на опасениях слабого спроса в Европе. Азиатские рынки под давлением на фоне обострения отношений Китая с партнёрами из Западной коалиции. На это также негативно реагируют сырьевые валюты. Поэтому в начале дня ждём от российского рынка снижение, а от рубля слабости. Из корпоративных событий отметим отчёт Etalon Group по МСФО".
BCS Express (Василий Карпунин): "Спад торговой активности обеспечил неизменность общей картины по индексу Мосбиржи. Многие заняли выжидательную позицию. Для восстановления растущей формации необходимо закрывать 1-2 сессии выше 3500-3520 пунктов. Трендовая поддержка расположена в районе 3400-3410 пунктов, однако спуск к этому рубежу во вторник - не базовый сценарий. Более вероятен расклад с сохранением преимущественно боковой динамики около текущих отметок".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3470-3480 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3460, 3450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3490, 3500 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых внешних сигналов для направленного движения".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы снижаются на четверть процента, на процент упала и цена нефти, что сулит негативное открытие российского рынка акций. Но пока поводов для масштабных распродаж не видно, российские бумаги в целом смотрятся довольно сильно. Слабый рубль поддержит акции экспортеров, среди которых наиболее интересны черные металлурги. Не поддается распродажам золото, что с учетом падения рубля поддержит акции золотодобытчиков".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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23 марта 2021 года 11:52
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Русала", повысив целевую цену до 56 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.
"При стоимости алюминия выше $2200 за тонну "Русал" в 2021г нарастит финансовые показатели более чем в 2 раза и радикально снизит долговую... читать дальше
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23 марта 2021 года 11:42
Москва. 23 марта. Рынок акций РФ утром во вторник снижается вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent откатилась ниже $64 за баррель) на фоне беспокойств по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе; индекс Мосбиржи опустился в район 3460 пунктов во главе с нефтяными бумагами. читать дальше
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23 марта 2021 года 11:33
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги "Группы ЛСР" с прогнозной ценой 1103 рубля за штуку, говорится в комментарии.
"Группа ЛСР" представила сильные финансовые результаты по МСФО по итогам 2020 года, что обусловлено сильной конъюнктурой рынка недвижимости вследствие действия... читать дальше
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23 марта 2021 года 11:12
"Финам" рекомендует покупать акции ПАО "Полюс" с целевой ценой 17363 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на уровне 21,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Аналитик "Финама" Алексей Калачев приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:
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23 марта 2021 года 10:56
Инвесторам стоит отдать предпочтение ОФЗ с плавающим купоном (флоатерам) в текущий момент, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.
"С учетом повышенной неопределенности в отношении дальнейшей траектории по ставке ЦБ и санкционным угрозам по-прежнему отдаем предпочтение... читать дальше
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23 марта 2021 года 10:37
Инвесторам стоит обратить внимание на акции американский банков Truist, JPMorgan и Goldman Sachs, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".
"Банки остаются основными бенефициарами восстановления экономики США и по-прежнему не являются дорогими. Высококачественные банки США торгуются с P/E на... читать дальше
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23 марта 2021 года 10:17
Котировки нефти марки Brent могут снизиться до уровня $63,3 за баррель во вторник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
Нефтяной рынок встревожен ростом заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии, констатируют эксперты инвестбанка. Во вторник инвесторы ждут еженедельной статистики по... читать дальше
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23 марта 2021 года 10:17
Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,7-75,7 руб./$1 и на уровне 88,9-90,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.
"Российская валюта дешевеет к доллару и евро на фоне обрушения турецкой... читать дальше
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23 марта 2021 года 10:05
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости и макростатистика:
- "Эталон" опубликует финансовую отчётность;
- "Группа ЛСР" проведет телефонную конференцию, посвященную финансовым результатам;
- В США... читать дальше
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23 марта 2021 года 10:01
Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3450 пунктов во вторник, сообщается в комменатрии Промсвязьбанка (ПСБ).
"Учитывая невнятную динамику мировых рынков во вторник утром и уход котировок нефти марки Brent ниже $64 за баррель, на российском рынке акций вновь могут активизироваться продавцы.... читать дальше
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23 марта 2021 года 09:51
Отечественный рынок акций откроет торговую сессию во вторник на отрицательной территории - снижение составит 1%, считают аналитики инвестиционной компании "Атон".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение... читать дальше
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23 марта 2021 года 09:44
Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торговую сессию во вторник с понижения в пределах 0,2-0,6%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3470-3480 пунктов. В качестве ближайших поддержек... читать дальше
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23 марта 2021 года 09:37
Москва. 23 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут вновь снизиться, как и днем ранее, на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; участники рынка будут также отыгрывать повышение ключевой ставки ЦБ РФ по итогам пятничного заседания, полагают эксперты. читать дальше
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23 марта 2021 года 09:36
Рублевые гособлигации останутся под давлением продавцов в ближайшие дни, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.
"В понедельник рынок ОФЗ негативно отреагировал на события в Турции. Ослабление лиры и рост доходности турецких гособлигаций спровоцировали ослабление рубля... читать дальше
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23 марта 2021 года 09:26
Инвесторам стоит обратить внимание на акции черных металлургов и золотодобытчиков во вторник, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.
"Американские фьючерсы снижаются на четверть процента, на процент упала и цена нефти, что сулит негативное открытие... читать дальше
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