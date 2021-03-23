Утренние прогнозы: рынок акций в начале торгов вторника отыграет заметное ухудшение внешнего фона

По мнению аналитиков, рынок акций РФ во вторник на открытии отыграет заметное ухудшение внешнего фона и в дальнейшем, скорее всего, перейдет в состояние консолидации.

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "В понедельник индекс Мосбиржи смог подрасти и прибавил 0,4% при поддержке стабилизации внешнего фона, способствовавшего росту "голубых фишек" финансового и нефтегазового секторов. Отметим, однако, что торговая активность в ходе вчерашних торгов была низкой - объем торгов акциями оказался меньше 78 млрд руб., что заметно ниже средней за предыдущие 5 торговых сессий (133 млрд руб.). Учитывая невнятную динамику мировых рынков на утро и вновь уход котировок нефти Brent ниже 64 долл./барр., во вторник на российском рынке акций вновь могут активизироваться продавцы. Полагаем, что индекс Мосбиржи во вторник постарается удержаться в верхней части нашего текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов, но не исключаем отката к его середине в случае сохранения слабости нефти в течение дня".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Сырьевые контракты преимущественно снижаются. Нефть теряет более 1% на опасениях слабого спроса в Европе. Азиатские рынки под давлением на фоне обострения отношений Китая с партнёрами из Западной коалиции. На это также негативно реагируют сырьевые валюты. Поэтому в начале дня ждём от российского рынка снижение, а от рубля слабости. Из корпоративных событий отметим отчёт Etalon Group по МСФО".

BCS Express (Василий Карпунин): "Спад торговой активности обеспечил неизменность общей картины по индексу Мосбиржи. Многие заняли выжидательную позицию. Для восстановления растущей формации необходимо закрывать 1-2 сессии выше 3500-3520 пунктов. Трендовая поддержка расположена в районе 3400-3410 пунктов, однако спуск к этому рубежу во вторник - не базовый сценарий. Более вероятен расклад с сохранением преимущественно боковой динамики около текущих отметок".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3470-3480 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3460, 3450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3490, 3500 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых внешних сигналов для направленного движения".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы снижаются на четверть процента, на процент упала и цена нефти, что сулит негативное открытие российского рынка акций. Но пока поводов для масштабных распродаж не видно, российские бумаги в целом смотрятся довольно сильно. Слабый рубль поддержит акции экспортеров, среди которых наиболее интересны черные металлурги. Не поддается распродажам золото, что с учетом падения рубля поддержит акции золотодобытчиков".