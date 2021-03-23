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23 марта 2021 года 09:51
Рынок акций РФ откроет торги вторника снижением на 1% - "Атон"
Отечественный рынок акций откроет торговую сессию во вторник на отрицательной территории - снижение составит 1%, считают аналитики инвестиционной компании "Атон". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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23 марта 2021 года 11:52
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Русала", повысив целевую цену до 56 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "При стоимости алюминия выше $2200 за тонну "Русал" в 2021г нарастит финансовые показатели более чем в 2 раза и радикально снизит долговую... читать дальше
.23 марта 2021 года 11:42
Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром из-за локдаунов в Европе, индекс Мосбиржи просел к 3460п
Москва. 23 марта. Рынок акций РФ утром во вторник снижается вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent откатилась ниже $64 за баррель) на фоне беспокойств по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе; индекс Мосбиржи опустился в район 3460 пунктов во главе с нефтяными бумагами. читать дальше
.23 марта 2021 года 11:33
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги "Группы ЛСР" с прогнозной ценой 1103 рубля за штуку, говорится в комментарии. "Группа ЛСР" представила сильные финансовые результаты по МСФО по итогам 2020 года, что обусловлено сильной конъюнктурой рынка недвижимости вследствие действия... читать дальше
.23 марта 2021 года 11:12
"Финам" рекомендует покупать акции ПАО "Полюс" с целевой ценой 17363 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на уровне 21,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик "Финама" Алексей Калачев приводит ряд аргументов в пользу рекомендации: -... читать дальше
.23 марта 2021 года 10:56
Инвесторам стоит отдать предпочтение ОФЗ с плавающим купоном (флоатерам) в текущий момент, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "С учетом повышенной неопределенности в отношении дальнейшей траектории по ставке ЦБ и санкционным угрозам по-прежнему отдаем предпочтение... читать дальше
.23 марта 2021 года 10:37
Идея дня: инвесторам стоит обратить внимание на акции Truist, JPMorgan и Goldman Sachs - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции американский банков Truist, JPMorgan и Goldman Sachs, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Банки остаются основными бенефициарами восстановления экономики США и по-прежнему не являются дорогими. Высококачественные банки США торгуются с P/E на... читать дальше
.23 марта 2021 года 10:17
Котировки нефти марки Brent могут снизиться до уровня $63,3 за баррель во вторник, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Нефтяной рынок встревожен ростом заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии, констатируют эксперты инвестбанка. Во вторник инвесторы ждут еженедельной статистики по... читать дальше
.23 марта 2021 года 10:17
Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,7-75,7 руб./$1 и на уровне 88,9-90,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта дешевеет к доллару и евро на фоне обрушения турецкой... читать дальше
.23 марта 2021 года 10:05
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости и макростатистика: - "Эталон" опубликует финансовую отчётность; - "Группа ЛСР" проведет телефонную конференцию, посвященную финансовым результатам; - В США... читать дальше
.23 марта 2021 года 10:01
Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3450 пунктов во вторник, сообщается в комменатрии Промсвязьбанка (ПСБ). "Учитывая невнятную динамику мировых рынков во вторник утром и уход котировок нефти марки Brent ниже $64 за баррель, на российском рынке акций вновь могут активизироваться продавцы.... читать дальше
.23 марта 2021 года 09:53
По мнению аналитиков, рынок акций РФ во вторник на открытии отыграет заметное ухудшение внешнего фона и в дальнейшем, скорее всего, перейдет в состояние консолидации. читать дальше
.23 марта 2021 года 09:44
Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торговую сессию во вторник с понижения в пределах 0,2-0,6%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3470-3480 пунктов. В качестве ближайших поддержек... читать дальше
.23 марта 2021 года 09:37
Москва. 23 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут вновь снизиться, как и днем ранее, на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; участники рынка будут также отыгрывать повышение ключевой ставки ЦБ РФ по итогам пятничного заседания, полагают эксперты. читать дальше
.23 марта 2021 года 09:36
Рублевые гособлигации останутся под давлением продавцов в ближайшие дни, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "В понедельник рынок ОФЗ негативно отреагировал на события в Турции. Ослабление лиры и рост доходности турецких гособлигаций спровоцировали ослабление рубля... читать дальше
.23 марта 2021 года 09:26
Интересными для покупки во вторник могут быть акции черных металлургов и золотодобытчиков - "Алор Брокер"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции черных металлургов и золотодобытчиков во вторник, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Американские фьючерсы снижаются на четверть процента, на процент упала и цена нефти, что сулит негативное открытие... читать дальше
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