Brent подешевела до $63,97 за баррель

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник. Фондовые индексы государств АТР снижаются на торгах во вторник. Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах во вторник.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник после падения по итогам прошлой недели на фоне роста акций технологических компаний.

На прошлой неделе Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,5% и 0,8% соответственно после роста по итогам двух предыдущих недель подряд. Nasdaq опустился на 0,8%, продемонстрировав снижение четвертую неделю подряд.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на рынке гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuires в понедельник опустилась до 1,682% по сравнению с 1,729% в пятницу. Это оказало поддержку бумагам технологических компаний, которые выигрывали в условиях пандемии COVID-19, но были под давлением в последние дни из-за повышения доходности гособлигаций.

Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) выросла на 2,8% по итогам торгов в понедельник, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 2,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,5%. Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Facebook Inc. (SPB: FB) прибавили по 1,2%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин считает, что рост доходности американских гособлигаций не должен воспрепятствовать активному восстановлению экономики.

"Думаю, у нас будет очень устойчивое лето и очень устойчивая осень, поскольку отложенный спрос активизируется", - сказал Баркин в интервью CNBC, добавив, что, по его мнению, "экономика будет достаточно стабильной, чтобы выдержать рост ставок" на рынке.

При этом Баркин отказался предположить, когда Федеральная резервная система США может начать сворачивать меры поддержки экономики, отметив, что корректировка денежно-кредитной политики будет зависеть от того, как развивается экономика относительно целей Федрезерва по инфляции и занятости.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале упали на 6,6% и составили 6,22 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Это минимальное число за последние шесть месяцев.

Согласно пересмотренным данным, в январе показатель составлял 6,66 млн домов, а не 6,69 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 3% по сравнению с первоначально объявленным январским уровнем, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали сокращения на 2,8%.

Между тем индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в феврале упал до минимальной отметки за последние десять месяцев.

Значение индикатора CFNA составило минус 1,09 пункта по сравнению с пересмотренными 0,75 пункта в январе. В апреле 2020 года на фоне пика негативного влияния пандемии COVID-19 на экономику был зафиксирован исторический минимум в минус 17,8 пункта.

Котировки акций Kansas City Southern (SPB: KSU) взлетели на 11,1% в понедельник. Канадская железнодорожная компания Canadian Pacific Railway Ltd. заключила соглашение о покупке американской компании, оценив ее в $29 млрд, включая долг в размере $3,8 млрд. Как отмечается в совместном пресс-релизе компаний, их объединение создаст первую железнодорожную сеть, соединяющую США, Мексику и Канаду. Акции Canadian Pacific подешевели на 5,8% на торгах в Нью-Йорке.

Капитализация Synnex Corp. (SPB: SNX) подскочила на 6,5%. Американский поставщик ИТ-услуг объединится с Tech Data в рамках сделки стоимостью $7,2 млрд, включая долг. Tech Data находится в 100%-ной собственности американского инвестфонда Apollo Global Management Inc. и связанных с ним структур.

Рыночная стоимость Tesla Inc. (SPB: TSLA) выросла на 2,3% после того, как глава консалтинговой компании Ark Investment Management и крупный акционер Tesla Кэтрин Вуд спрогнозировала, что акции американского производителя электромобилей подорожают более чем в четыре раза к 2025 году, до $3000 за штуку.

Исполнительный директор Tesla Илон Маск в минувшие выходные отверг сообщения о том, что автомобили компании используются для шпионажа в Китае, заверив в полной безопасности данных клиентов. Его комментарии появились в ответ на решение китайских властей ограничить возможность военного персонала и сотрудников ключевых государственных компаний пользоваться электромобилями Tesla в связи с опасениями, что данные, получаемые ими, могут представлять собой риск для национальной безопасности КНР.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 103,23 пункта (0,32%) и составил 32731,2 пункта после снижения, наблюдавшегося в течение двух сессий подряд.

Standard & Poor's 500 вырос на 27,49 пункта (0,7%) - до 3940,59 пункта, также прервав двухдневную череду снижений.

Nasdaq Composite прибавил 162,31 пункта (1,23%) и составил 13377,54 пункта. Он продемонстрировал максимальный однодневный рост примерно за полторы недели, по данным Dow Jones.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах во вторник.

Наибольшие потери несут китайский и гонконгский индикаторы на фоне разочаровывающих дебютных торгов акциями китайского интернет-гиганта Baidu Inc. (SPB: BIDU)

Бумаги компании выросли лишь незначительно с цены на открытие сессии, которая составила 252 гонконгского доллара за акцию. Baidu уже имеет листинг на бирже Nasdaq, и каждая ее ADS равна восьми обыкновенным акциям. Стоимость ADS компании по итогам торгов в понедельник увеличилась на 3,4%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:21 МСК опустился на 0,2%.

В число лидеров падения котировок входят акции Rakuten Inc. (-6,6%), Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-6,1%), ANA Holdings Inc. (-4,8%).

Бумаги крупнейшего в Азии розничного продавца одежды Fast Retailing Co. прибавляют 0,03%.

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. сократилась на 0,5%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - выросла на 0,8%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК снизился на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции Geely Automobile Holdings Ltd. (-5,6%), Meituan (-4,6%), Haidilao International Holding Ltd. (-4,1%).

Котировки акций интернет-гиганта Tencent Holdings снижаются на 0,5%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 4,3%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 0,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК снизился на 0,8%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,1%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. опустилась на 1,3%, бумаги Kia Motors Corp. подешевели на 2,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,1%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto выросла на 1% и снизилась на 0,05% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах во вторник на фоне беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе, который омрачает перспективы спроса на нефть.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 МСК во вторник составляет $63,97 за баррель, что на $0,65 (1,01%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,09 (0,1%) - до $64,62 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,93 за баррель, что на $0,63 (1,02%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов выросла на $0,12 (0,2%) - до $61,56 за баррель.

Инвесторы опасаются, что медленные темпы вакцинации от коронавируса и введение новых карантинных мер в ряде европейских стран, включая Францию и Италию, отрицательно скажутся на и без того слабом спросе на нефть, пишет Trading Economics. Дополнительным негативным фактором является укрепление доллара и рост запасов в США.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 6,4%, при этом обе марки продемонстрировали максимальное падение с октября.

Аналитик Think Markets Фавад Разакзада полагает, что спрос улучшится по мере ослабления ограничений на поездки в ближайшие месяцы, но "влияние этого будет в некоторой степени нивелировано увеличением запасов нефти".

ОПЕК+ "будет постепенно ослаблять ограничения на добычу, тогда как производство сланцевой нефти в США, вероятно, вырастет на фоне привлекательных нефтяных цен", говорит он.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц - до 411 установок.