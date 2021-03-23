Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут вновь снизиться на фоне внешнего негатива

Москва. 23 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут вновь снизиться, как и днем ранее, на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; участники рынка будут также отыгрывать повышение ключевой ставки ЦБ РФ по итогам пятничного заседания, полагают эксперты.

В США накануне фондовые индексы выросли в рамках коррекции на 0,3-1,2% во главе с акциями технологических компаний (Nasdaq прибавил 1,2%) на фоне снижения доходностей 10-летних UST в район 1,68% годовых.

На прошлой неделе Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,5% и 0,8% соответственно после роста по итогам двух предыдущих недель подряд. Nasdaq опустился на 0,8%, продемонстрировав снижение четвертую неделю подряд.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на рынке гособлигаций США. Доходность 10-летних US Treasuires во вторник продолжает сползать вниз и находится в районе 1,67% годовых (-0,6%).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин считает, что выросшие доходности американских гособлигаций не должны воспрепятствовать активному восстановлению экономики. При этом Баркин отказался предположить, когда Федеральная резервная система США может начать сворачивать меры поддержки экономики, отметив, что корректировка денежно-кредитной политики будет зависеть от того, как развивается экономика относительно целей Федрезерва по инфляции и занятости.

Индекс экономической активности ФРБ Чикаго в феврале упал до минимальной отметки за последние десять месяцев - до минус 1,09 пункта по сравнению с пересмотренными 0,75 пункта в январе. В апреле 2020 года на фоне пика негативного влияния пандемии COVID-19 на экономику был зафиксирован исторический минимум в минус 17,8 пункта.

Тем временем, во вторник в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite теряет 1%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

На нефтяном рынке цены также остаются под давлением из-за роста заболеваемости COVID-19 в Европе, который омрачает перспективы спроса на сырье. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 8:58 МСК составила $63,82 за баррель (-1,2% и +0,1% накануне), майская цена WTI - $60,81 за баррель (-1,2% и +0,2% накануне).

Инвесторы опасаются, что медленные темпы вакцинации от коронавируса и введение новых карантинных мер в ряде европейских стран, включая Францию и Италию, отрицательно скажутся на и без того слабом спросе на нефть, пишет Trading Economics. Дополнительным негативным фактором является укрепление доллара и рост запасов в США.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 6,4%, при этом обе марки продемонстрировали максимальное падение с октября. Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц - до 411 установок.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник немного снизилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,75 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,08 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 марта снизился на 0,13% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (20-22 марта) 0,07%, опустившись до 717,38 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Металлоинвест БО-04" (-1,3%), "Сбербанк-001Р-SBER16" (-1%) и "Сбербанк-001Р-SBER19" (-0,85%), а в лидерах роста - облигации "АФК Система-1Р-15" (+0,7%), "АФК Система-1Р-13" (+0,45%) и "Магнит-БО-002P-03" (+0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ГТЛК" полностью разместило облигации серии 002P-01 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск со сроком обращения 15 лет и офертой через 3,5 года прошел 17 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,85% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 8,08% годовых.

ООО "Топливная компания "Нафтатранс плюс" полностью разместило 5-летние облигации серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Размещение началось 18 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12% годовых. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 24-го, 36-го и 48-го купонных периодов. Кроме того, по выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - в даты окончания 49-59-го купонных периодов будет выплачено по 8,33% от номинальной стоимости, и еще 8,37% номинала в дату окончания 60-го купонного периода.

ООО "ХК Финанс" (SPV-компания Home Credit Group) 24 марта планирует начать размещение 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 3 млрд рублей. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 7,5% годовых, купоны квартальные. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 14-16-го купонов облигаций серии БО-10 в размере 6% годовых. Газпромбанк разместил 10-й выпуск биржевых бондов объемом 10 млрд рублей в сентябре 2014 года по ставке 10,8% годовых. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 4,28% годовых. По выпуску 30 марта предстоит исполнение оферты.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 13-го купона облигаций серии БО-09 в размере 0,1% годовых. Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона также равна 0,1% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 10,25% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) досрочно погасит 5-летние облигации серии 001Р-01 с 3-летней офертой объемом 5 млрд рублей. Облигации гасятся в дату окончания 6-го купонного периода - 6 апреля. Данный выпуск был размещен в ноябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,85% годовых.