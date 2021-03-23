ОФЗ останутся под давлением продавцов в ближайшие дни - ПСБ

Рублевые гособлигации останутся под давлением продавцов в ближайшие дни, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"В понедельник рынок ОФЗ негативно отреагировал на события в Турции. Ослабление лиры и рост доходности турецких гособлигаций спровоцировали ослабление рубля и рост доходности ОФЗ на 4-6 б.п. по всей кривой. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 в понедельник выросла до 7,14% годовых. Снижение нефтяных цен продолжилось, что также не добавляет оптимизма в отношении рублевых облигаций, - отмечает Монастыршин. - Учитывая навес предложения нового госдолга со стороны Минфина РФ, в ближайшие дни мы не видим предпосылок для восстановления цен ОФЗ. Для 10-летних гособлигаций диапазон доходности 7,00-7,25% годовых остается актуальным".

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