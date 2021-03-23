Интересными для покупки во вторник могут быть акции черных металлургов и золотодобытчиков - "Алор Брокер"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции черных металлургов и золотодобытчиков во вторник, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Американские фьючерсы снижаются на четверть процента, на процент упала и цена нефти, что сулит негативное открытие российского рынка акций. Но пока поводов для масштабных распродаж не видно, российские бумаги в целом смотрятся довольно сильно, - отмечает эксперт в своем комментарии. - Слабый рубль поддержит акции экспортеров, среди которых наиболее интересны черные металлурги. Не поддается распродажам золото, что с учетом падения рубля поддержит акции золотодобытчиков".

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