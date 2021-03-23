Цена нефти, возможно, останется выше $62-62,5/барр. в краткосрочной перспективе - BCS Express

Котировки нефти марки Brent, возможно, смогут остаться выше уровней $62-62,5 за баррель в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии BCS Express.

"Цены на нефть в начале текущей недели остались под давлением из-за ухудшившегося сентимента. Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник утром теряют позиции и торгуются ниже $64 за баррель. Ближайшая сильная зона поддержки расположена в районе $62-62,5 за баррель. Краткосрочно котировки могут оставаться выше этой отметки. При пробое цены могут спуститься в район $57,5-59 за баррель", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

Аналитик также напоминает, что во вторник будут опубликованы данные по запасам нефти в США от Американского института нефти.

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