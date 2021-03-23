Вероятна консолидация индекса Мосбиржи на торгах во вторник - BCS Express

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи на торгах во вторник, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Спад торговой активности обеспечил неизменность общей картины по индексу Мосбиржи. Многие заняли выжидательную позицию. Для восстановления растущей формации необходимо закрывать 1-2 сессии выше 3500-3520 пунктов. Трендовая поддержка расположена в районе 3400-3410 пунктов, однако спуск к этому рубежу во вторник - не базовый сценарий. Более вероятен расклад с сохранением преимущественно боковой динамики около текущих отметок", - пишет аналитик инвесткомпании.

Наиболее интересной тактикой на горизонте ближайших недель, по мнению Карпунина, может быть покупка бумаг на локальных просадках - "buy the dip". Это универсальная рекомендация, однако сейчас она крайне актуальна, учитывая геополитические факторы, обращает внимание эксперт.

Карпунин также отмечает, что в настоящее время справедлива диверсификация по зависимости активов от валютных колебаний, когда в портфеле сбалансированы акции, которые выигрывают, проигрывают или нейтральны к изменению курса USD/RUB. "От слабости рубля частично "защищают" бумаги металлургов, нефтяников, добывающих компаний. Традиционно сильнее остальных при росте курса USD/RUB могут выглядеть привилегированные акции "Сургутнефтегаза", - указывает аналитик BCS Express.

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