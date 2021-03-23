Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью и ухудшением внешней конъюнктуры

Москва. 23 марта. Доллар США и евро слегка подросли на "Московской бирже" во вторник утром, рубль снизился к бивалютной корзине вслед за падающей нефтью и ухудшением ситуации на мировых рынках капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,91-74,98 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,95 руб./$1 (+1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,425 руб./EUR1 (+0,25 копейки к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,7 копейки к уровню закрытия 22 марта, до 81,464 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,15 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 76,77 копейки выше официального курса.

Аналитики "Интерфакс-ЦЭА" также отмечают, что к окончанию пятой минуты торгов негативная динамика рубля в основных валютных парах стала более очевидной, в частности, доллар к этому моменту смог превысить отметку 75 руб./$1, а евро - 89,5 руб./EUR1.

По мнению экспертов, снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 23 марта связано, прежде всего, с негативной динамикой нефтяных цен, отмечаемой утром во вторник, а также с наметившимся ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, что свидетельствует об охлаждении у глобальных инвесторов "аппетита к риску" и соответствующего снижения спроса на валюты развивающихся стран.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $64,07 за баррель, что на 0,85% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $61,03 за баррель, что на 0,86% ниже уровня на закрытие рынка 22 марта.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют в основном негативную динамику; японский Nikkei 225 теряет порядка 0,1%, китайский CSI 300 падает на 1,44%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,13% после умеренного повышения по итогам торгов 22 марта.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник после падения по итогам прошлой недели на фоне роста акций технологических компаний. Инвесторы продолжают следить за ситуацией на рынке гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuires в понедельник опустилась до 1,682% годовых по сравнению с 1,729% годовых в пятницу. Это оказало поддержку бумагам технологических компаний, которые выигрывали в условиях пандемии COVID-19, но были под давлением в последние дни из-за повышения доходности гособлигаций.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин считает, что рост доходности американских гособлигаций не должен воспрепятствовать активному восстановлению экономики. "Думаю, у нас будет очень устойчивое лето и очень устойчивая осень, поскольку отложенный спрос активизируется", - сказал Баркин в интервью CNBC, добавив, что, по его мнению, "экономика будет достаточно стабильной, чтобы выдержать рост ставок" на рынке. При этом Баркин отказался предположить, когда Федеральная резервная система США может начать сворачивать меры поддержки экономики, отметив, что корректировка денежно-кредитной политики будет зависеть от того, как развивается экономика относительно целей Федрезерва по инфляции и занятости.