Рубль вечером активно дешевеет к доллару и евро на риске новых санкций

Москва. 22 марта. Доллар и евро усилили рост на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине в ожидании дальнейшего ужесточения антироссийских санкционных ограничений и вслед за другими валютами emerging markets.

Курс доллара США составил 75,05 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 93,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 75 руб./$1 впервые с 22 февраля. Евро стоил 89,56 руб./EUR1 подорожав на 1,3375 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,12 рубля - до 81,58 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах вслед за другими валютами emerging markets на фоне обвала турецкой лиры и из-за ожиданий ужесточения антироссийских санкций. Ранее в ходе торгов понедельника лира торговалась вблизи рекордного минимума, достигнутого 6 ноября, что связано с неожиданным решением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана отправить в отставку главу турецкого ЦБ Наджи Агбала всего через несколько дней после того, как турецкий регулятор повысил ключевую ставку - до 19% с 17%.

Кроме того, рубль продолжает реагировать на риски ужесточения антироссийских санкций со стороны ЕС и США, как об этом сообщалось на прошлой неделе.

Евро при этом демонстрирует более заметный рост в связи с возобновлением укрепления пары "евро-доллар" на Forex. Доходность десятилетних US Treasuires в понедельник снизилась до 1,686% по сравнению с 1,729% в пятницу, что оказывает давление на курс американской валюты на глобальном рынке.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин считает, что рост доходности американских гособлигаций не должен воспрепятствовать активному восстановлению экономики.

"Думаю, у нас будет очень устойчивое лето и очень устойчивая осень, поскольку отложенный спрос активизируется", - сказал Баркин в интервью CNBC, добавив, что, по его мнению, "экономика будет достаточно стабильной, чтобы выдержать рост ставок" на рынке. При этом Баркин отказался предположить, когда Федеральная резервная система США может начать сворачивать меры поддержки экономики, отметив, что корректировка денежно-кредитной политики будет зависеть от того, как развивается экономика относительно целей Федрезерва по инфляции и занятости.

Совет ЕС по иностранным делам после обсуждения отношений с Россией на своем февральском заседании в понедельник вновь вернулся к этой теме. Как сказано в коммюнике Совета ЕС, было принято решение ввести ограничительные меры в рамках санкционного режима за нарушение прав человека "за пытки и репрессии против ЛГБТИ и политических оппонентов в Чечне".

Санкции были введены в отношении главы отдела МВД по городу Аргуну Аюба Катаева, командира подразделения "Терек" Абузайда Висмурадова. Постановление вступило в силу в понедельник.

Россияне попали в санкционный список вместе с группой физических и юридических лиц из нескольких стран, в которых, по мнению ЕС, серьезным образом нарушаются права человека.

Кроме того, в понедельник состоялся телефонный разговор между президентом ЕС Шарлем Мишелем и президентом РФ Владимиром Путиным. Мишель констатировал, что отношения между Брюсселем и Москвой находятся на низком уровне, однако это изменится, если, в том числе, будет прогресс в выполнении минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины. Кроме того, Мишель повторил призыв ЕС к российским властям освободить оппозиционного политика Алексея Навального.

Телефонный разговор состоялся в связи с заседанием Совета Европы, которое пройдет 25 и 26 марта и на котором, как ожидается, вновь будут обсуждаться отношения ЕС с РФ и тема санкций.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль начал неделю снижением, а среди основных факторов, влияющих на его динамику в понедельник, нужно отметить повышение напряженности во взаимоотношениях РФ и США и ожидание новых возможных американский санкций в ближайшее время. "Нефть марки Brent, которая скорректировалась до $64,5 за баррель, также не оказывает в сложившейся ситуации поддержку российской валюте. Банк России, поднявший ставку до 4,5% в прошлую пятницу и указавший на преобладание проинфляционных рисков в экономике, взял курс на несколько возможных повышений ставки в этом году. Это повлекло за собой продажи в длинных ОФЗ, продавцы которых могут перекладывать часть денежных средств в валюту. Стоит также упомянуть и про увольнение главы ЦБ Турции. Турецкая лира падала утром на 15%. И это резкое движение находит свои отголоски и в других валютах развивающихся рынков, в частности, в рубле, хотя влияние и ограниченное", - подчеркивает Голубов.

"Рубль теряет способность противостоять совокупности внешнего и внутреннего негатива, а если точнее, то у поддерживающих его структур просто кончаются свободные для этого деньги. Никто и не думал всерьез, что рубль настолько стабилен, чтобы проигнорировать и провал в нефти на 7,4% в четверг, и пятничные решения ЦБ, и сегодняшнюю волатильность с лирой во главе. Эта стабильность абсолютно рукотворна, и она не бесконечна - курс просаживается уже сейчас и должен отойти еще на рубль-полтора. Тогда все будет на своих относительно понятных местах", - говорит старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в понедельник вечером на опасениях по поводу нефтяного спроса в связи с новыми карантинными мерами в некоторых европейских странах. По информации Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель готовится продлить локдаун еще на четыре недели. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в минувший четверг объявил о введении строгих ограничительных мер в 16 департаментах страны на четыре недели.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник уменьшилась на 0,08% - до $64,48 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,02% - до $61,41 за баррель.

Некоторые аналитики считают, что рынок испытывает опасения по поводу апрельской встречи ОПЕК+. Меры ОПЕК+ по сокращению производства стали ключевыми для поддержки нефтяных цен, и восстановление добычи может привести к их снижению.

Помимо этого, аналитики Saxo Bank отмечают влияние роста доходности казначейских облигаций США на сырьевые рынки. Доходность десятилетних US Treasuires, которая на прошлой неделе обновила максимум с января 2020 года, в понедельник снизилась до 1,684%.

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц - до 411 установок.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 марта на 46,95 копейки, до 74,6085 руб./$1, и увеличил курс евро на 22,43 копейки, до 88,6573 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 50,75 копейки по отношению к пятнице и составил 74,542 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 49,62 копейки и составил 74,6071 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 36,086 млн, из которых $632,947 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 403,139 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 43,73 копейки, до 88,6539 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 60,12 копейки и составил 88,8068 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR580,744 млн, из которых EUR132,157 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR448,587 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник, отыгрывая пятничное решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - 4,5% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 21 б.п. - до 4,49% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 17 б.п. - до 4,58% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 9 б.п. - до 4,82% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 12 б.п. - до 5,05% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 9 б.п. - до 5,12% годовых.