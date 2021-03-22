Рынок акций РФ начал неделю с консолидации на фоне ослабления рубля и смешанных внешних сигналов

Москва. 22 марта. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при разнополярной динамике blue chips на фоне ослабления рубля из-за санкционных опасений и смешанных сигналов с внешних рынков капитала; лучше рынка выглядели расписки TCS Group и обновившие максимумы акции "РусАла".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3489,07 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1467,62 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,7%.

Доллар вырос до 74,92 рубля (+0,81 рубля), доходность 10-летних UST снизилась до 1,679% годовых (-3,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+2,7%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7% и +1,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), UC Rusal (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,8% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ смог скорректироваться вверх по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля. Сдерживающим фактором для "быков" остается ужесточение карантинных мер в Европе, однако реакция на это европейских индексов пока нейтральная.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне чуть ниже 1,7%. Давление на рубль оказывает тема внешнеполитических ограничений. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель вновь заговорил о расширенных списках по нарушениям прав человека. Впрочем, речь вновь идет о персонализированных рестрикциях. Ситуация на рынке нефти не меняется. Франция объявила о локдауне почти для трети населения страны, Германия намерена продлить карантинный режим еще на месяц. В Еврокомиссии продолжают отмахиваться от российской вакцины и обещают помочь самой России провести вакцинацию, но только после ее завершения в Европе. Кроме коронавирусных проблем, нефть получает негативные сигналы из США, где за прошедшую неделю число активных нефтяных буровых увеличилось сразу на 9 единиц. Впрочем, нефть уже не торопится падать, а структура бэквордации в поставочных фьючерсах сохраняется. Поэтому можно говорить о том, что котировки вернулись к значениям, которые сформировались перед арктическим штормом в США, то есть к комфортным уровням для ОПЕК+. Российский рынок в начале недели проявляет осторожность, не имея поводов для резкого снижения, считает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, в начале недели глобальные площадки и нефтяные цены сдавали позиции, реагируя на обвал турецкой лиры после неожиданной смены президентом Турции главы центробанка страны. Кроме того, ухудшение ситуации с пандемией в Европе, вынуждающее возвращать часть ограничений, сохраняет беспокойство относительно скорости решения проблемы пандемии и восстановления глобальной экономики.

Однако далее ситуация на мировых рынках стала улучшаться. Серьезным риском для всех рынков остается ситуация с доходностями гособлигаций США и других крупных стран, но наметившаяся в понедельник коррекция доходностей UST поддержала спрос на рисковые активы. Дополнительным риском для рублевых активов остается геополитический фактор - на прошлой неделе администрация президента США сообщила, что на этой неделе планирует объявить новые антироссийские санкции за предполагаемое вмешательство в американские выборы 2020 года.

Несмотря на медленную вакцинацию в ЕС и риски третьей волны пандемии, угрожающей возвратом ограничений, нефтяной рынок пока не спешит развивать нисходящее движение. Улучшение настроений на других площадках восстанавливает спекулятивный спрос на фьючерсные контракты, чему способствует и снижение доллара на Forex, отмечает Бабин.

По словам главного исполнительного директора компании "ВТБ Капитал Инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, американские индексы подрастают за счет небольшого снижения доходности по 10-летним UST, опережающую динамику показывают технологические компании. Европейские рынки находятся под давлением из-за новых ограничений, вызванных пандемией.

Из заметных событий стоит отметить снижение турецкой лиры на 10% - инвесторы опасаются неопределенности и снижения ставки после увольнения главы центрального банка Турции через несколько дней после повышения ключевой ставки до 19% годовых. Потеря доверия к центральному банку и страхи валютного кризиса продолжат оказывать давление на суверенные и корпоративные еврооблигации в ближайшее время. Более устойчивыми в этот период будут выглядеть компании с достаточным запасом валютной ликвидности. Ключевым событием для турецких активов будет решение ЦБ по ключевой ставке 15 апреля. На российском рынке акций опережающую динамику показали акции компаний, ориентированных на внутренний спрос: в лидеры роста в понедельник, например, вошли акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,1%).

По оценке исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, на рубль оказывает давление перспектива новых антироссийских санкций со стороны США и слабость нефти из-за роста третьей волны пандемии в Европе и сложностей с вакцинацией. Расстановка сил на мировых рынках акций в начале недели оказалась неоднозначной - биржевые индексы в Азии, Европе и США показали смешанную динамику. В Турции после решения ЦБ страны повысить ставку с 17% до 19% годовых президент Эрдоган уволил руководителя регулятора (уже четвертого за последние два года). Уровень инфляции в Турции превышает обозначенный порог в 5% более чем в три раза, и эта ситуация может стать катализатором для распродаж на рынках развивающихся стран; к тому же инвесторам не внушают оптимизма темпы пандемии и нефтяные котировки. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи останется в рамках 3400-3500 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1400-1500 пунктов, считает Тузов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,4%, до 771 рубля) в понедельник представила позитивные финансовые результаты по МСФО за прошлый год, превысившие консенсус-ожидания: выручка компании увеличилась на 35,5% г/г, EBITDA - на 67,1% г/г, а чистая прибыль - на 91,7% г/г. С технической точки зрения акции "ПИКа" после коррекции с февральского максимума пытаются вернуться к росту и преодолели важное сопротивление 758,5 руб. (район средней полосы Боллинджера дневного графика). Технический индикатор ADX также говорит о перспективе возвращения к восходящему движению, что означало бы стремление бумаг к 790-800 руб., в район максимумов более чем за 10 лет.

Индекс МосБиржи остается выше поддержки 3450 пунктов, в то время как долларовый РТС уже подает сигналы к развитию краткосрочного снижения и преодолел поддержку 1475 пунктов в связи с ослаблением рубля. Не исключено, что вскоре аналогичный сигнал подаст и индекс МосБиржи.

Американские инвесторы пытались вернуться к покупкам, которые были особенно заметны в высокотехнологичном секторе, в то время как в Европе в условиях сохранения большинства вирусных ограничений проходила консолидация. Российские активы находились под давлением в ожидании новых санкционных действий со стороны США, а также событий в Турции, где в отставку был отправлен глава ЦБ, что усиливает опасения в отношении развивающихся рынков в целом. Инвесторы пытаются сохранять оптимизм, но напряженность нарастает. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3410-3530 пунктов, считает Кожухова.

В США в пятницу индексы показали смешанную динамику: Dow Jones (-0,7%), S&P 500 (-0,1%), Nasdaq (+0,8%). Акции американских банков заметно подешевели после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США объявила, что не будет продлять послабления в части коэффициента SLR, действие которых истекает 31 марта. Эта мера, введенная в связи с началом пандемии, позволяла банкам исключать казначейские облигации и депозиты в ФРС из расчета коэффициента финансового левериджа, отмечает CNBC.

Трейдеры предупреждают, что решение ФРС может иметь негативные последствия, если банки в ответ начнут продавать казначейские облигации. Это может привести к еще большему росту доходности US Treasuries.

Рост доходности гособлигаций может отражать уверенность в экономическом восстановлении и опасения по поводу инфляции, а также снижать привлекательность акций для инвесторов, отмечает CNBC.

В понедельник в Азии динамика индексов также была смешанной (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский индекс Hang Seng просел на 0,4%), стагнируют Европа (индексы FTSE, DAX прибавили по 0,3%, CAC 40 просел на 0,4%) и растут индексы в США (индекс S&P 500 вырос на 0,7%, Nasdaq - на 1,2%).

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85% годовых по итогам одиннадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года. Ставка по 5-летним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК. Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке цены пытаются стабилизироваться после максимального с октября падения на минувшей неделе, цена Brent к 18:50 находилась на $0,9 выше уровня закрытия основной сессии "Мосбиржи" в пятницу. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $64,64 за баррель (+0,2% и +2% в пятницу), апрельская цена WTI - $61,42 за баррель (без изменений и +2,4% в пятницу).

Давление на цены также оказывает эпидемиологическая ситуация в Европе. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг объявил о введении строгих ограничительных мер в 16 департаментах страны на четыре недели. По информации Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель готовится продлить локдаун еще на четыре недели.

Некоторые аналитики также считают, что рынок испытывает опасения по поводу апрельской встречи ОПЕК+. Меры ОПЕК+ по сокращению производства стали ключевыми для поддержки нефтяных цен, и восстановление добычи может привести к их снижению.

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц - до 411 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+17,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+9,7%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+7,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+6,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+4%), ГДР MDMG (+3,7%, до 529,75 рубля), акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2,7%).

Совет директоров MD Medical Group (MOEX: MDMG) Investments (MDMG, головная структура ГК "Мать и дитя") рекомендовал финальные дивиденды за 2020 год в размере 19 рублей на акцию, говорится в финансовом отчете компании. Таким образом, компания направит на дивиденды 1,4 млрд рублей. Промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2020 года составили 9,8 рубля на акцию.

Подешевели акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-4,4%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-3%), акции ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-2,4%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-2,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,8 млрд рублей (из них 16,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,2 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 6,9 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").