Курс рубля на этой неделе будет находиться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - Газпромбанк

Курс рубля на этой неделе будет находиться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1, говорится в обзоре Газпромбанка.

"Рубль на минувшей неделе подешевел к доллару на 1,1%, до 74,1 руб./$1, из-за снижения цен на нефть и негативной внешней конъюнктуры и при этом выглядел слабее других валют ЕМ. Форвардная кривая переместилась вверх на 0,8 - 1,8 руб./долл. В понедельник рубль снижается на 0,7%, торгуясь вблизи 74,6 руб./$1", - отмечают аналитики инвестбанка.

По их мнению, относительная устойчивость рубля к падению цен на нефть на прошлой неделе объясняется двумя факторами:

1) Налоговый период. 25 марта - крайний срок уплаты НДПИ, 29 марта - налога на прибыль и налога на добавленный доход (НДД). "По нашим оценкам, курс рубля поддерживается активными продажами иностранной валюты экспортерами. Увеличение продаж иностранной валюты (на 20% до 5,0 млрд долл., по нашей оценке) связано с ростом цен на нефть, а также с первыми выплатами НДД в этом году (за 4К20). Уровень продаж иностранной валюты довольно высок и сопоставим с профицитом текущего счета в марте", - отмечают эксперты Газпромбанка.

2) Механизм бюджетного правила. Благодаря ему чувствительность рубля к изменению цен на нефть весьма низкая. По оценкам аналитиков, падение цен на нефть на 7% на прошлой неделе привело к ослаблению курса рубля лишь на 0,7%. Корреляция между нефтью и рублем составляет 0,1 (это означает, что падение нефти на 10% ослабляет рубль на 1%).

"На этой неделе мы ждем меньшей поддержки рублю со стороны экспортеров. Возросшая волатильность в турецкой лире также оказывает влияние на валюты развивающихся стран, в том числе на российский рубль. На этой неделе мы ожидаем колебаний рубля в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1", - прогнозируют эксперты инвестбанка.

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