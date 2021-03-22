Котировки евробондов РФ в понедельник слегка подросли благодаря наметившейся стабилизации в секторе UST

Москва. 22 марта. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали плавный рост благодаря наметившейся стабилизации ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 1,5 базисного пункта по отношению к закрытию 19 марта и составила 114,6% от номинала, что соответствует доходности 1,71% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня всего на 0,5 пункта и составила 101,255% от номинала, что соответствует доходности 0,06% годовых (без изменений к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 1 пункт, составив 165 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 56 базисных пунктов - до 127,02% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта и составила 4,035% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 38 базисных пунктов - до 122,48% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 4,03% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 6 базисных пунктов - до 112,9% от номинала, что соответствует доходности 2,105% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году - на 2 базисных пункта, до 109,41% от номинала (его доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 1,02% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 35 базисных пунктов, подорожав до 119,18% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,055% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 17 базисных пунктов, до 110,37% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта, до 2,45% годовых).

"Итоги состоявшегося на прошедшей неделе мартовского заседания ФРС США несколько разочаровали мировые долговые рынки, и мы увидели заметную просадку котировок еврооблигаций практически всех развивающихся стран. Но к концу торгов пятницы стало понятно, что негативная ценовая тенденция постепенно "выдыхается" и ситуация становится более стабильной. В понедельник же утром вообще произошел откат доходностей US Treasuries с дюрацией от пяти до десяти лет в пределах 4-5 базисных пунктов, что позитивно сказалось и на динамике облигаций emerging markets, которые смогли немного скорректироваться вверх. Однако для полноценного отскока рынку пока еще не хватает уверенности в том, что наметившаяся стабилизация в секторе базовых активов будет иметь устойчивый характер", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"И еще один важный фактор, санкционный, также пока сдерживает рост котировок евробондов РФ. В частности, в текущих ценах заложен лишь сценарий относительно "мягких" санкций со стороны США и Европы. Но если вводимые ограничения окажутся более "жесткими", то рынку придется это еще отыгрывать. И инвесторы это понимают, поэтому не спешат с покупками отечественных бумаг", - считает Агарзаев.