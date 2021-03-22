Цена нефти, возможно, останется в диапазоне $60-70/барр. до конца марта - "Фридом Финанс"

Цена нефти марки Brent, возможно, останется в диапазоне $60-70 за баррель до конца марта текущего года, полагает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

"Спрос на нефть по-прежнему крайне слаб, растет количество непроданных апрельских контрактов нефтеналивных грузов из Западной Африки. Во Франции и Италии расширяются ограничения в связи с увеличением заболеваемости COVID-19, Германия предлагает продлить меры изоляции, - отмечает эксперт. - Тем не менее мы сохраняем оптимизм по поводу восстановления потребления прежде всего в США благодаря новым стимулам администрации Байдена. Считаем, что недавняя распродажа на рынке была временной, ребалансировка рынка продолжится при росте числа вакцинируемых во всем мире. В первую очередь это будет способствовать повышению мобильности населения".

Однако в настоящее время, указывает Миронюк, нет никаких конкретных признаков значимого скачка потребления. "После резкого падения цен на нефть на прошлой неделе внимание инвесторов обращено к Ирану. Страна в настоящее время находится под санкциями США, но наращивает экспорт, особенно в Китай. Иран пытается замаскировать поставки, это позволяет обходить санкции США. Очевидно, что добыча в Иране не учитывается ОПЕК+, но влияет на замедление ребалансировки рынка. Рассчитываем, что к концу марта цена останется в пределах $60-70 за баррель нефти марки Brent. В случае отсутствия коррекции на глобальных рынках до конца весны они могут попытаться закрепиться выше $70 за баррель при сохранении текущей политики ОПЕК+", - пишет аналитик "Фридом Финанс".

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