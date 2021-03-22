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22 марта 2021 года 15:58

Рубль днем немного сократил утренние потери к доллару и евро на фоне развернувшейся вверх нефти

Москва. 22 марта. Доллар и евро несколько растеряли темпы роста, но продолжают повышаться на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль отыграл часть потерь к бивалютной корзине благодаря возобновившей повышение нефти.

Курс доллара США составил 74,36 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,7 руб./EUR1 подорожав на 48 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 35,08 копейки - до 80,81 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 марта на 46,95 копейки, до 74,6085 руб./$1, и увеличил курс евро на 22,43 копейки, до 88,6573 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, хотя и несколько отыграл утренние потери. Рубль снижается вслед за другим валютами emerging markets на фоне обвала турецкой лиры после неожиданного решения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана отправить в отставку главу турецкого ЦБ Наджи Агбала.

Ранее в ходе торгов понедельника лира торговалась вблизи рекордного минимума, достигнутого 6 ноября, за день до назначения Агбала, экс-министра финансов Турции, на должность главы ЦБ, пишет агентство Bloomberg.

Решение уволить главу ЦБ, который должен был восстановить доверие к регулятору, провоцирует опасения о том, что Турция может вновь снизить ключевую ставку. До назначения Агбала инвесторы неоднократно критиковали турецкий ЦБ за слишком быстрый отказ от ужесточения монетарной политики и слишком медленную реакцию на риски.

На прошлой неделе турецкий ЦБ вновь повысил ключевую ставку - до 19% с 17%.

Новым главой ЦБ Турции назначен Шахап Кавджиоглу. Он пообещал использовать инструменты денежно-кредитной политики для обеспечения ценовой стабильности.

Кроме того, рубль продолжает реагировать на риски ужесточения антироссийских санкций. Совет ЕС по иностранным делам после обсуждения отношений с Россией на своем февральском заседании в понедельник вновь обсуждает эту тему. "Высокий представитель (ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель - ИФ) кратко подведет итоги последних событий в отношениях ЕС с Россией после быстрого принятия (2 марта - ИФ) санкций в рамках глобального санкционного режима ЕС относительно прав человека против лиц, ответственных за арест, судебное преследование и вынесение приговора российскому оппозиционному политику Алексею Навальному", - говорится в документах Совета ЕС.

В документах также отмечается, что "обмен мнениями на уровне министров станет дополнительным источником информации для стратегических дебатов по отношениям между ЕС и Россией на Европейском совете 25-26 марта".

"Основным событием для рынков в выходные стало то, что президент Турции уволил главу центрального банка страны (в третий раз за последние два года). Напомним, что на прошлой неделе ЦБ Турции повысил ключевую ставку на 200 б.п. После новостей об этом увольнении турецкая лира в ночь на понедельник обвалилась на 15%, но к утру смогла частично отыграть потери. Рубль также подешевел, приблизившись к 75 за доллар, но утром сумел стабилизироваться около 74,3 за доллар. Этому, в частности, способствовало снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США до 1,67% - возможно, что в условиях высокой волатильности повысился спрос на защитные активы", - отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

"В понедельник валюты EM снижаются, на них давит падение турецкой лиры после увольнения главы Банка Турции. На рубль на прошлой неделе влияние оказывали санкционные риски, связанные с жесткими заявлениями Джо Байдена, и падающая нефть. Сейчас же рубль локально будет поддерживаться налоговым периодом, на этой неделе уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы. Более того, в связи с переходом с НДПИ на квартальный НДД в этом месяце спрос на рубли может быть более высоким, чем обычно. При отсутствии новостей о санкциях мы ждем возвращения рубля к отметке 74 руб./$1 и, возможно, ниже. В среднесрочной перспективе сохраняется коридор 73,5-74,5 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок в понедельник днем возобновили небольшое повышение после снижения на фоне обеспокоенности по поводу нефтяного спроса в связи с новыми карантинными мерами в некоторых европейских странах.

По информации Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель готовится продлить локдаун еще на четыре недели. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в минувший четверг объявил о введении строгих ограничительных мер в 16 департаментах страны на четыре недели.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник увеличилась на 0,12% - до $64,6 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подросла на 0,21% - до $61,55 за баррель.

Некоторые аналитики также считают, что рынок испытывает опасения по поводу апрельской встречи ОПЕК+. Меры ОПЕК+ по сокращению производства стали ключевыми для поддержки нефтяных цен, и восстановление добычи может привести к их снижению.

Помимо этого, аналитики Saxo Bank отмечают влияние роста доходности казначейских облигаций США на сырьевые рынки. Доходность десятилетних US Treasuires, которая на прошлой неделе обновила максимум с января 2020 года, в понедельник снизилась до 1,684%.

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц - до 411 установок.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник, отыгрывая пятничное решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - 4,5% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 21 б.п. - до 4,49% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 17 б.п. - до 4,58% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 9 б.п. - до 4,82% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 12 б.п. - до 5,05% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 9 б.п. - до 5,12% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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