Индекс Мосбиржи может завершить торги в понедельник в диапазоне 3475-3505п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи может завершить торговую сессию в понедельник в диапазоне 3475-3505 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"В настоящее время индекс Мосбиржи продолжает неуверенную консолидацию на позитивной территории около уровня 3490 пунктов. Смешанный внешний фон пока не располагает к его сильному направленному движению. Косвенное влияние на локальный фондовый рынок еще способна оказать публикация февральской статистики по продажам на вторичном рынке жилья в США (17:00 МСК). В целом же мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в районе 3475-3505 пунктов. Таким образом, он может завершить день с умеренным приростом не более 1%", - отмечает Манжос в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.