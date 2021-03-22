BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Jabil Circuit, D.R. Horton Inc., NextEra Energy, KKR&Co и Applied Materials, говорится в комментарии инвесткомпании.

"На этой неделе в топ-5 мы включаем Jabil Circuit - одну из ведущих компаний в сфере услуг по контрактному производству электроники. Пока не снизился спрос на цифровую инфраструктуру удаленного доступа в связи с распространением вакцин от коронавируса, рост выручки в данном сегменте может опередить ожидания в текущем году. На наш взгляд, Jabil сохранит сильные стороны бизнеса после выхода из коронакризиса. Денежный поток компании растет, и мы ожидаем сохранения этого тренда по мере возвращения экономики в нормальное русло", - пишут эксперты.

"Добавляем в число фаворитов D.R. Horton Inc. - одну из крупнейших строительных компаний США. Мы сохраняем оптимизм в отношении долгосрочных перспектив рынка доступного жилья на фоне рекордно низких процентных ставок, благоприятной демографической ситуации и многолетнего недопроизводства, особенно жилья по доступным ценам. Horton выиграет за счет линейки брендов, ориентированных на покупателей с разным достатком. Важную роль сыграет широкий географический охват компании и ее достойные балансовые показатели", - отмечают в инвесткомпании.

Аналитики сохраняют позитивный взгляд на NextEra Energy. Компания поставляет регулируемые и нерегулируемые продукты и услуги в сфере электроэнергетики в 36 штатах США, 4 канадских провинциях и в Испании. "Мы видим потенциал для дальнейшего роста стоимости акций и ожидаем, что NextEra выиграет за счет продолжающегося роста численности населения на обслуживаемых территориях и в результате повышенного внимания администрации Джо Байдена к возобновляемым источникам энергии. NextEra стабильно повышает дивиденды, прогнозируемые темпы роста выплат в 2020-2023 гг. - около 10%", - указывают в BCS Global Markets.

По-прежнему в топе и KKR&Co - крупнейшая в мире компания по управлению инвестициями, осуществляющая управление активами за счет разнообразных инвестфондов и аккаунтов. "В феврале 2021 года KKR купила Global Atlantic Financial Group Ltd, управляющую пенсионными накоплениями и работающую в сегменте страхования жизни. Это позволило серьезно расширить бизнес KKR, увеличить размер средств под управлением на 36%, а также средств под управлением за комиссионное вознаграждение на 48%, повысить вечный капитал в $19 млрд до более чем $90 млрд", - отмечают эксперты.

Остается в фаворитах и Applied Materials - лидер сегмента оборудования для производства полупроводников по выручке и доле рынка. "По мере восстановления мировой экономики после пандемии в календарном 2021 году процесс цифровой трансформации компаний, секторов и мировых экономик подстегнет спрос на оборудование для производства пластин. Компания также ожидает восстановление спроса на оборудование для производства дисплеев в сегменте OLED- и высокодиагональных телевизоров. Также отмечается стремительный рост бизнеса глобальных услуг компании", - обращают внимание аналитики инвесткомпании.

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