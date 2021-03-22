ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку на 25 б.п. на заседании 23 апреля - Альфа-банк

ЦБ РФ, вероятно, может повысить ключевую ставку еще на 25 б.п. по итогам заседания 23 апреля 2021 года, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой и старшего аналитика Анны Киюцевской.

"Мы считаем, что решение ЦБ о повышении ключевой ставки 19 марта в значительной степени принято под влиянием двух факторов - повышения на прошлой неделе ключевых ставок в Турции (на 200 б. п. до 19%) и в Бразилии (на 75 б. п. до 2,75%) и усиления давления на курс рубля после возвращения на повестку санкционных рисков. Наиболее важный сигнал пресс-релиза был в том, что, по мнению ЦБ, темпы восстановления российской экономики опережают ожидания. Монетарные власти оценивают восстановление спроса как сильное и указывают на быстрый возврат целого ряда секторов к уровням, предшествующим пандемии. Иными словами, более низкий в сравнении с ожиданиями показатель промпроизводства за февраль и снижение ВВП на 2,5% г/г за 2М21, видимо, оцениваются регулятором не как признак недостаточного спроса, а как проинфляционный риск из-за слабости предложения. Учитывая это, мы считаем, что ЦБ продолжит повышать ключевую процентную ставку, и ожидаем ее повышения на 25 б.п. на заседании 23 апреля", - пишут эксперты Альфа-банка.

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