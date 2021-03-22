Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник в диапазоне 3890-3940 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник в диапазоне 3890-3940 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс" .

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде, но при этом вероятна краткосрочная консолидация, так как по индикатору RSI формируется "медвежья" дивергенция. Ближайшей значимой поддержкой выступает 50-дневная скользящая средняя на уровне 3860 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов.

Мировые фондовые площадки в понедельник демонстрируют смешанную динамику. "Рост заболеваемости COVID-19 в Германии и Франции остается краткосрочным фактором риска, хотя динамика немецкого фондового рынка указывает на то, что инвесторы предпочитают фокусироваться на перспективах восстановления производства, - подчеркивает аналитик. - Мы не исключаем того, что ситуация с новой волной коронавирусной инфекции в США будет развиваться по европейскому сценарию, так как коллективный иммунитет еще не выработан. Однако в этом случае доходности трежерис снизятся, что окажет позитивное влияние на акции с высокими мультипликаторами. Фокус внимания по-прежнему направлен на динамику производства вакцин и темпы иммунизации: пока эти данные остаются оптимистичными".

Также эксперт "Фридом Финанс" напоминает, что 25 марта состоится крупное размещение трежерис сроком погашения два, пять и семь лет. "В прошлый раз размещение 7-летних трежерис выявило слабый спрос на них и доходности взлетели, а фондовый рынок оказался под давлением. Ситуация может повториться, поэтому мы считаем, что аппетит к риску на фондовом рынке будет оставаться невысоким. Кроме того, негативное влияние на настроения инвесторов оказывают напряженные отношения США с Россией и Китаем", - указывает Денисламов.

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