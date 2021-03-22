"ВТБ Капитал" рекомендует покупать акции Mail.ru с прогнозной ценой $45 за штуку на горизонте 12 месяцев (ожидаемая полная доходность 84%), говорится в обзоре инвестбанка.

"Слабая динамика акций Mail.ru в последнее время вынудила еще раз взглянуть на инвестиционную привлекательность компании. Несмотря на неизбежные сложности, мы полагаем, что перспективы бизнеса эмитента выглядят хорошими на фоне восстановления рынка медиа, сильного роста и повышения рентабельности сегмента игр и быстрого развертывания платформы EdTech. При этом компания оценена сравнительно невысоко - Mail.ru торгуется с коэффициентом EV/EBITDA 2021-2022п на уровне 10-12x, что предполагает двузначный дисконт к аналогам. Недавнее снижение котировок мы связываем с общей конъюнктурой и восприятием инвесторами риска, поэтому полагаем, что оно может быть неоправданным", - отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов.

Эксперт приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Высокие темпы роста и повышение рентабельности в 2021г и в последующие годы в ключевых сегментах; аналитик прогнозирует годовые темпы роста выручки и EBITDA в 2020-2025 гг. на уровне 16% и 18% соответственно.

- Низкая оценка: коэффициент EV/EBITDA на 2021-2022 гг. на уровне 9,711,7x (управленческая отчетность) предполагает значительный дисконт к аналогам.

- Основываясь на оценке по аналогам, стоимость сегментов игр и EdTech может превышать 2 млрд долл. в 2022-2023 гг. против рыночной капитализации Mail.ru на уровне 5,4 млрд долл.; это, по мнению Беспалова, предполагает значительный потенциал роста, особенно если компания решит провести IPO этих активов.

- Даже при значительном дисконте к аналогам доли Mail.ru в СП AER и O2O предполагают потенциальную стоимость на уровне 8 долл. за акцию (34% от текущих котировок).

- Потенциальные позитивные изменения в регулировании.

Указывает аналитик "ВТБ Капитала" и на возможные риски:

-Несмотря на сильный рост выручки в 2018-2020 гг. и передачу основных убыточных активов в неконсолидированные СП, EBITDA за 2020г (согласно управленческой отчетности) в абсолютном выражении практически не изменилась по сравнению с 2018г.

- Раскрытие информации остается сложным. Помочь мог бы, по мнению Беспалова, полный переход на МСФО с некоторыми скорректированными показателями.

- Несмотря на изначальные инвестиции, СП по-прежнему требуют дополнительных вливаний, при этом рынок на данный момент, судя по всему, игнорирует их потенциальную стоимость.

- Сложная структура акционеров СП может замедлять принятие решений , что ограничивает способность Mail.ru влиять на процесс создания стоимости за счет развития бизнеса этих СП.

- Повышенная чувствительность компании к геополитическим рискам и отсутствие факторов роста в краткосрочной перспективе.

- Продолжающаяся ротация из акций роста в акции стоимости.

"В целом мы полагаем, что "за" перевешивают "против", и Mail.ru находится на пути к преодолению некоторых опасений, в том числе в отношении рентабельности, улучшения раскрытия информации и потенциального генерирования стоимости в СП. Дальнейший прогресс в этом направлении наряду с улучшением настроений может помочь раскрытию стоимости", - резюмирует Беспалов.

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