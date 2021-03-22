Цена золота сохраняет шансы на рост до $2000/унц. в среднесрочной перспективе - Saxo Bank

Цена золота сохраняет шансы на рост до $2000 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена.

"Золото получило некоторую поддержку от "голубиного" заявления FOMC: комитет в целом подтвердил намерение сохранять ставки неизменными до 2024 года. Казалось бы, такая мягкая политика - это "зеленый свет" для рисковых активов и для снижения доллара США, но рынок терзается вопросом, не делает ли ФРС стратегическую ошибку, считая рост доходностей американских облигаций вполне допустимым", - пишет Хансен.

Более того, рынок счел, что ФРС собирается допускать перегрев экономики и инфляции, позволив последней подняться выше 2% и остаться в этой области на долгое время. Золото сначала упало вместе с прочими классами активов, но потом начало всё более активно покупаться, стараясь восстановить связь с рефляцией, потерянную в последние месяцы. По мнению эксперта, признаки успеха видны в корреляции между золотом и реальной доходностью 10-летних облигаций США. Последняя 8 марта торговалась на уровне -0,6%, а золото атаковало уровень поддержки $1680 за унцию, что примерно на $60 ниже текущей цены.

"Тогда как другие товары - например, нефть и зерновые - из-за раздутых позиций стали уязвимы к сбросу рисков, золото инвесторы и так не любили, - подчеркивает Хансен. - Слабая динамика золота в последние месяцы привела к тому, что хедж-фонды понизили чистый объем лонгов по фьючерсам на бирже COMEX до почти двухлетнего минимума 42 тыс. лотов (4,2 млн унций) - это на 85% меньше, чем пик февраля 2020 года. По данным Bloomberg, общий объем держаний в биржевых индексных фондах (ETF), обеспеченных слитками, последние 30 дней неуклонно снижался и достиг девятимесячного минимума 3144 т, на 9% меньше прошлогоднего пика. Но есть один регион, пошедший против тренда: это Китай, где объем держаний ETF, по данным Всемирного совета по золоту, за февраль увеличился на 8 т до рекордных 68,6 т. Это связано с неприятностями на китайском рынке акций".

Пока что золото остается на нейтральной территории, полагает эксперт Saxo Bank, несмотря на незначительное улучшение технического прогноза. "Чтобы привлечь спрос, особенно со стороны трейдеров с кредитным плечом, ему нужно вернуть себе уровень $1765 за унцию. А пока мы даем на короткую перспективу нейтральный прогноз, сохраняя при этом уверенность в способности золота вернуться в область $2000 за унцию в среднесрочной перспективе", - заключает Хансен.

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