Шансы на еще одно повышение ставки ЦБ РФ в течение II кв. 2021г заметно возросли - Росбанк

Шансы на еще одно повышение ставки ЦБ РФ на 25 б.п. (до 4,75%) в течение II кв. 2021г заметно возросли, отмечается в комментарии Росбанка.

"Решение Банка России повысить ставку не выглядит обескураживающим ввиду высокой неопределенности, которая сопровождала заседание, а также недавних комментариев представителей регулятора об усилении проинфляционных рисков. Эти комментарии нашли четкое отражение в пресс-релизе и в последующей пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной. По этой причине мы можем трактовать логику решения как оперативную реакцию на превышение инфляцией своего прогноза в марте и возросших опасений относительно инфляционных ожиданий в экономике", - указывают эксперты банка.

Они констатируют, что риторику относительно ближайших заседаний крайне трудно оцифровать: после ответов на некоторые вопросы журналистов "жесткость" риторики не выглядела безусловной и не произвела впечатления заранее сформулированного руководства к действию. В частности, обсуждение трех альтернатив - сохранение ставки неизменной, повышение на 25 б.п. и на 50 б.п. - совместно с готовностью раннего реагирования (вразрез с консенсусом экспертов), по мнению аналитиков, указали на использование принципа "лучше повысить ставку раньше и плавно, чем с опозданием и резко".

"Это подводит нас к тому, что политика будет определяться с чистого листа перед каждым последующим заседанием, и для этого есть, как минимум, две причины. Во-первых, вторичные ценовые эффекты сейчас очень трудно просчитать из-за неравномерного постковидного восстановления (один из ключевых сигналов, на наш взгляд), и только фактические данные по инфляции будут определять актуальность траектории ключевой ставки имеющимся вызовам. Только на апрельском заседании регулятор представит обновленный экономический прогноз вместе с прогнозной траекторией ключевой ставки, а до этого момента масштабы ценовых отклонений и риски перегрева экономики в 2021-2022 гг могут измениться", - пишут эксперт Росбанка.

Во-вторых, они рассматривают риторику как сигнал Правительству о потенциальных последствиях перекосов в регулировании некоторых оптовых рынков (а не розничных) и перекосов в бюджетной политике в случае начала инвестирования бюджетных сбережений. Сигнал не эквивалентен призывам к нарушению рыночных принципов ценообразования на широкий круг товаров, а также к полному отказу от инвестирования ФНБ, однако требует своевременности реагирования на внешние ценовые шоки (например, на рынках продовольствия и металлов) и приоритета бюджетного правила для всей системы госфинансов.

"В свете всего сказанного, шансы на еще одно повышение ставки на 25 б.п. (до 4,75%) в течение II квартала 2021г заметно возросли (субъективная вероятность порядка 70%). Однако в моменте мы не беремся судить о том, когда оно тактически оправданно: в апреле или июне. Низкие недельные показатели инфляции в апреле, ослабление геополитической напряженности и улучшение конъюнктуры внешних долговых рынков - ключ к отложенным действиям или длительной выжидательной позиции", - резюмируют аналитики банка.

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