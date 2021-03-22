ПСБ рекомендует покупать акции МТС с прогнозной ценой 382 руб. - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "МТС" с прогнозной ценой 382 рубля за бумагу, говорится в обзоре.

"Обратный выкуп акций "МТС" на сумму до 15 млрд рублей, утвержденный Советом директоров 18 марта, соответствует приобретению около 2,4% от уставного капитала компании по цене 318 рублей за акцию. Объем программы эквивалентен buyback, проведенному в 2020 году. Обратный выкуп создает в бумагах дополнительный спрос, что стимулирует их рост. Конкретные сроки начала фактических покупок пока не указаны, поэтому влияние выкупа на котировки может быть отсроченным. Мы сохраняем положительный взгляд на бумаги и рекомендуем "покупать", целевой уровень 382 рубля за акцию", - пишут эксперты ПСБ.

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