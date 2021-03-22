Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", индекс Мосбиржи топчется у 3480п

Москва. 22 марта. Рынок акций РФ утром в понедельник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок; индекс Мосбиржи топчется в районе 3480 пунктов.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3479,78 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1468,18 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,1%.

Доллар стоит 74,67 рубля (+0,56 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,68% годовых (-3,1%).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), "Московской Биржи" (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,4% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,4%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, на рынках продолжают преобладать опасения относительно динамики американских казначейских облигаций, которые в пятницу установили максимумы более чем за год. Данное движение проходит на росте инфляционных ожиданий, вызванных существенным объемом нового пакета помощи американской экономике. Инвесторы опасаются, что в сложившейся ситуации ФРС все же придется пойти на более раннее сворачивание мягкой денежно-кредитной политики, чем прогнозирует регулятор (большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС ожидают повышения ставки не ранее 2023 года). На текущей неделе способствовать росту доходности облигаций в США может размещение 2-, 5- и 7-летних облигаций. Данная ситуация может продолжить оказывать давление на мировые рынки.

Плюс к этому, страны Европы на фоне третьей волны COVID-19 вынуждены идти на продление или ужесточение карантинных мер. Это приводит к росту опасений относительно динамики восстановления экономики европейских стран и, соответственно, мировой, что может негативно повлиять на динамику рисковых активов.

В понедельник вероятно преобладание продаж в российских акциях, индекс МосБиржи может отступить ниже 3450 пунктов. В дальнейшем возможны попытки коррекционного восстановления. В целом, в рамках недели есть риски отступления индекса МосБиржи к нижней границе диапазона 3400-3500 пунктов, считает Зварич.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, техническая картина по рублевому индикатору МосБиржи складывается не очень хорошая для "быков": о возобновлении фазы роста можно будет говорить лишь после уверенного закрепления индекса выше отметки 3500 пунктов, для чего поводов пока не наблюдается.

На инвесторов по-прежнему давят выросшие доходности американских казначейских облигаций, что теоретически должно способствовать перетоку капитала в безрисковые инструменты. Однако судя по тому, что дальнейшего роста доходностей UST не происходит, эти страхи во многом надуманы. В любом случае, пока американский рынок акций расти не хочет, что сказывается на настроениях российских "быков". Скорее всего, после фазы предыдущего подъема рынок просто залег в боковик в ожидании появления новых реальных или придуманных драйверов роста. Тем не менее, риски падения нефти Brent под отметку $60 за баррель сохраняются, поэтому с акциями нефтянки стоит соблюдать осторожность, считает Антонов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, рыночный сантимент утром в понедельник достаточно напряженный. В Европе была объявлена третья волна коронавируса, и на горизонте появилась угроза новых локдаунов. Вакцинация, с которой были связаны большие надежды, проходит медленнее, чем ожидалось, и доля привитого населения по-прежнему слишком мала, чтобы можно было отказаться от мер социального дистанцирования.

Все это может негативно отразиться на темпах восстановления спроса на топливо. Ключевой поддержкой в такой ситуации остается сделка ОПЕК+. Крупнейшие нефтепроизводители мира договорились сократить собственную добычу для поддержания баланса в условиях слабости спроса. На мартовском заседании альянс продлил действующий уровень сокращений до конца апреля. В совокупности страны сокращают чуть более 8 млн баррелей в сутки (б/с). В то же время за океаном нефтегазовая отрасль постепенно восстанавливается после коллапса в 2020 г. Буровая активность в США, согласно данным Baker Hughes, продолжает восстанавливаться, поддерживаемая комфортными ценами на американский сорт нефти WTI.

В США в пятницу индексы показали смешанную динамику: Dow Jones (-0,7%), S&P 500 (-0,1%), Nasdaq (+0,8%). Акции американских банков заметно подешевели после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США объявила, что не будет продлять послабления в части коэффициента SLR, действие которых истекает 31 марта. Эта мера, введенная в связи с началом пандемии, позволяла банкам исключать казначейские облигации и депозиты в ФРС из расчета коэффициента финансового левериджа, отмечает CNBC.

Трейдеры предупреждают, что решение ФРС может иметь негативные последствия, если банки в ответ начнут продавать казначейские облигации. Это может привести к еще большему росту доходности US Treasuries.

Рост доходности гособлигаций может отражать уверенность в экономическом восстановлении и опасения по поводу инфляции, а также снижать привлекательность акций для инвесторов, отмечает CNBC.

В понедельник в Азии динамика индексов также была смешанной (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский индекс Hang Seng просел на 0,3%), "минусуют" Европа (индекс FTSE в начале торгов снижается на 0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85% годовых по итогам одиннадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года. Ставка по 5-летним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК. Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник вновь снижаются после максимального падения с октября на минувшей неделе, цена Brent находится пока на $0,1 выше уровня закрытия основной сессии Мосбиржи в пятницу. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $63,8 за баррель (-1,1% и +2% в пятницу), апрельская цена WTI - $60,67 за баррель (-1,2% и +2,4% в пятницу).

Действие апрельского фьючерса на нефть WTI истекает с закрытием торгов в понедельник. На прошлой неделе Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 6,4%. В четверг нефтяные цены продемонстрировали максимальное в процентном отношении падение с июня: Brent снизилась в цене на 6,9%, WTI - на 7,1%. Это падение создало атмосферу неопределенности на рынке, поскольку инвесторы сомневаются в устойчивости ралли, наблюдавшегося в этом году, отмечает S&P Global Platts.

Давление на цены также оказывает эпидемиологическая ситуация в Европе. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг объявил о введении строгих ограничительных мер в 16 департаментах страны на четыре недели. По информации Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель готовится продлить локдаун еще на четыре недели.

Некоторые аналитики также считают, что рынок испытывает опасения по поводу апрельской встречи ОПЕК+. Меры ОПЕК+ по сокращению производства стали ключевыми для поддержки нефтяных цен, и восстановление добычи может привести к их снижению.

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц - до 411 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,5%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-2,5%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,1%).

Выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+17,5%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+10,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+8,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+8,2%), ГДР MDMG (+3,4%, до 528 рублей).

Совет директоров MD Medical Group (MOEX: MDMG) Investments (MDMG, головная структура ГК "Мать и дитя") рекомендовал финальные дивиденды за 2020 г в размере 19 рублей на акцию, говорится в финансовом отчете компании. Таким образом, компания направит на дивиденды 1,4 млрд рублей. Промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2020 года составили 9,8 рубля на акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,12 млрд рублей (из них 2,5 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,36 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,26 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").