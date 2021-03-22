Акции банка "Санкт-Петербург" могут быть очень привлекательны для долгосрочных инвесторов - "Атон"

Акции банка "Санкт-Петербург" могут быть очень привлекательны для долгосрочных инвесторов, ориентированных на рост стоимости, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".

Банк провел День инвестора, в ходе которого выделил пять приоритетов: лидерство на рынке услуг ВЭД, значительный рост бизнеса в сегменте МСП, укрепление позиций в сегменте крупного корпоративного бизнеса, рост клиентской базы и доходности на одного клиента, а также удаленное привлечение клиентов и обслуживание, отмечают аналитики "Атона".

Ключевые стратегические цели предполагают, что чистая прибыль должна увеличиться с 10 млрд руб. в 2020 до 17 млрд руб. к 2023 году (+70%), целевой рост кредитного портфеля - 30% до 600 млрд рублей, а рост совокупной выручки - 35% до 50 млрд руб. К 2023 году выручка в сегменте ВЭД должна вырасти в два раза до 4 млрд руб. В число приоритетов банка в области цифровизации входят достижение доли онлайн-бизнеса 90% и роботизации принятия решений 90% к 2022 году.

"Стратегические цели впечатляют, но эти цифры уже назывались ранее в этом году и не являются большой новостью, - подчеркивают эксперты инвесткомпании. - Банк "Санкт-Петербург" - одна из самых недооцененных российских бумаг - она торгуется с мультипликатором P/E ниже 3,0x исключительно из-за своей низкой ликвидности, на наш взгляд. Стратегия банка выглядит логичной и будет хорошо воспринята инвесторами, если она будет успешно реализована. Акции банка могут быть очень привлекательны для долгосрочных инвесторов, ориентированных на рост стоимости".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.