Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $63-65/барр. в ближайшие дни - ПСБ

Цена нефти марки Brent, вероятно, останется в диапазоне $63-65 за баррель в ближайшие дни с рисками снижения в случае появления негативных драйверов, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Ситуация на нефтяном рынке остается напряжённой, и мы не ожидаем возврата интереса спекулянтов к сырью в ближайшее время. Риски роста предложения со стороны американских сланцевиков усиливаются, также давит ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе, включая новые ограничения, что неминуемо скажется на спросе на энергоносители. Пиковые с февраля прошлого года уровни доходности американских 10-летних казначейских бумаг также играют против нефти, - указывает Крылова. - Мы полагаем, что цена нефти марки Brent будет оставаться в зоне $63-65 за баррель в ближайшие дни, рискуя уйти ниже в случае ухудшения рыночного сантимента".

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