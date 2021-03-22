Рубль на текущей неделе может вернуться в диапазон 73,0-74,0 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль на текущей неделе вполне способен вернуться в диапазон 73,0-74,0 руб./$1 после периода краткосрочной волатильности, отмечается в комментарии "ЛОКО-Инвест".

"Рубль в пятницу провел довольно стабильную сессию, укрепившись на 0,3%, - напоминает директор по инвестициям Дмитрий Полевой. - Отсутствие значимых изменений на глобальном рынке усилило внимание на заседание ЦБ. Регулятор предпочел действовать на опережение и повысил ставку на 25 б.п., сигнализировав о высокой вероятности дальнейших повышений в апреле из-за растущих инфляционных рисков и уверенного восстановления экономики (пятничные данные это, в целом, подтвердили). Для рубля такой "ястребиный" подход означает дополнительную защиту со стороны повышенных ставок. Из-за расходования средств ФНБ на локальные проекты чистый общем покупок валюты по бюджетному правилу может сократится, что также для рубля хорошо".

Цена нефти, несмотря на коррекцию, стабилизировалась около $64-65/барр., и шансы на ее рост ближе ко II полугодию 2021г, на взгляд эксперта, высоки. "На этой неделе налоговые платежи, и если санкции США на этой неделе ограничатся персональными ограничениями и дополнительными мерами против Северного потока-2, то после краткосрочной волатильности рубль вполне способен вернуться в диапазон 73,0-74,0 руб./$1", - прогнозирует Полевой.

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