Вероятна стабилизация доходности рублевых гособлигаций в понедельник - Sber CIB

Вероятна стабилизация доходности на рынке рублевых гособлигаций в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Эксперты Sber CIB ожидают в понедельник стабилизации рынка госдолга: негативный эффект от обвала турецких гособлигаций, скорее всего, будет компенсирован снижением доходности казначейских облигаций США.

Котировки нефти марки Brent, по мнению аналитиков Sber CIB, могут подняться в понедельник выше $65,2 за баррель, так как при текущих ценах инвесторы, вероятно, продолжат покупать нефть, учитывая оптимистичные перспективы второго полугодия 2021 года. Инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, данных по продажам жилья на вторичном рынке в США и годового отчёта BP.

Курс рубля в понедельник могут поддержать продажи валюты экспортерами для уплаты налогов на этой неделе, поэтому он может укрепиться до 73,7 руб./$1, полагают в инвестбанке. Этому также будет способствовать глобальная динамика доллара, отмечают в Sber CIB: ожидается, что комментарии главы Федрезерва стабилизируют доходности казначейских облигаций США.

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