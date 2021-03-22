Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,5-75,0 руб./$1 и на уровне 88,0-89,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта в пятницу демонстрировала укрепление к доллару и евро на фоне принятия решения Центральным Банком России об увеличении ключевой ставки на 0,25% - до 4,5%. Однако к вечеру рубль потерял часть позиций к мировым валютам за счет снижения интереса к риску со стороны инвесторов, которые негативно оценивают динамику роста доходностей американских гособлигаций (10-летние трежерис выросли до 1,74%). Цены на нефть отыграли часть снижения на протяжении последних пяти сессий, однако опасения по восстановлению глобального спроса из-за третьей волны пандемии в Европе и замедления вакцинации из-за проблем с препаратами сохраняются. Всего за прошлую неделю котировки снизились на 10%", - отмечает Тузов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,88% и составила 63,84 долларов за баррель. Цена апрельских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 1,02% и составила 60,61 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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