Главные события недели - Sber CIB

Аналитики Sber CIB отмечают, что глава ФРС США Джером Пауэлл будет выступать в Конгрессе во вторник и в среду. Инвесторам, по мнению экспертов инвестбанка, стоит также следить за индексами PMI, которые отразят экономическую активность за март в США и Европе. Обратить внимание стоит и на отчетность российских застройщиков.

22 марта:

- "ГК ПИК" и Группа "ЛСР" отчитаются за 2020 год по МСФО;

- Глава Федрезерва Джером Пауэлл и президент ЕЦБ Кристин Лагард выступят на виртуальном саммите Банка Международных Расчетов;

- Народный банк Китая проведет заседание по монетарной политике.

23 марта:

- "Эталон" опубликует отчётность по МСФО за 2020 год;

- Глава Федрезерва Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен выступят перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США;

- В США выйдет статистика по продажам новых домов в феврале;

- Пройдёт Международный финансовый форум Национальной Финансовой Ассоциации (в онлайн-формате), ожидается участие первого зампреда Банка России Сергея Швецова и заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

24 марта:

- Глава Федрезерва Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен выступят перед банковским комитетом Сената США;

- Индекс PMI для обрабатывающей промышленности США за март;

- Индекс PMI для обрабатывающей промышленности еврозоны, Франции и Германии за март;

25 марта:

- En+ и "Мегафон" опубликуют отчётность по МСФО за 2020 год;

- Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступит на онлайн-конференции Junior PayTech Forum 2021;

- Двухдневный саммит лидеров стран ЕС, на котором будут обсуждаться COVID-19 и отношения с Россией;

- ЕЦБ опубликует экономический бюллетень;

- Уточнённые данные ВВП США за четвёртый квартал 2020 года.

26 марта:

- Дефлятор потребительских расходов и данные по оптовым запасам в США за февраль;

- Статистика по личным доходам и расходам в США за март;

- Индекс предпринимательской уверенности в Германии.

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