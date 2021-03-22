Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72,0-75,0 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72,0-75,0 руб./$1, а по паре евро/рубль - 86,0-90,0 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Коррекция нефтяных цен и укрепление доллара, а также сохранение геополитических рисков спровоцировали снижение рубля. Решение ЦБ поднять ключевую ставку на 25 бп стало ожидаемым, и для рынка этот фактор можно считать нейтральным, поскольку подобный сценарий событий уже был заложен в ценах. Ожидания роста рублевых ставок оказывают давление на котировки госбумаг, но при этом также усиливают интерес к спекуляциям carry-trade с российским рублем безотносительно страновых рисков. Видимым снижением завершила неделю нефть, так как новая волна заражений коронавирусом как в Европе, так и в мире привела к новым ограничениям и ослабила на ближайшее время надежды на ускоренное восстановление спроса", - отмечает Тимошенко.

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