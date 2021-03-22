Рубль продолжит торги в диапазоне 73-75 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Рубль, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 73-75 руб./$1 на текущей неделе, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"На валютной секции в понедельник утром продажи в национальной валюте преобладают. Коррекция в ценах на нефть и ослабление валют развивающихся стран оказывают давление на рубль, в результате чего пара доллар/рубль поднялась в район 74,3 руб./$1. В дальнейшем ожидаем стабилизации американской валюту у этой отметки, а к концу сессии рубль может отыграть часть потерь. На текущей неделе ожидаем продолжения движения пары доллар/рубль в диапазоне 73-75 руб./$1. При этом в случае существенного ухудшения внешней конъюнктуры доллар может протестировать его верхнюю границу", - отмечает Зварич в комментарии ПСБ.

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