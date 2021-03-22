Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 3465-3585п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3465-3585 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3465-3585 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3450, 3430 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3500, 3530 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний неоднозначный внешний фон пока не способствует сильному направленному движению указанного индекса", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный фондовый рынок, по его мнению, способна оказать вечерняя публикация февральской статистики по продажам на вторичном рынке жилья в США (17:00 МСК).

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