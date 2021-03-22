.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут вновь снизиться на фоне внешнего негатива
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в феврале в РФ ускорилось до 3,7%
В феврале падение промпроизводства в РФ усилилось до 3,7% после 1,9%, согласно пересмотренным данным, в январе. Данные оказались слабее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 2,6%
 
Правительство может простимулировать добычу на Каспии
Правительству РФ может быть поручено разработать меры стимулирования добычи на месторождениях в Каспийском море, где крупнейшим недропользователем является ЛУКОЙЛ. Поручение может быть дано по итогам совещания у Владимира Путина 11 марта по...
 
Погашение ипотеки супругом банкрота выводит жилье из процедуры банкротства - ВС РФ
Верховный суд (ВС) РФ отменил акты нижестоящих судов, которые заблокировали вывод из конкурсной массы гражданина-банкрота ипотечной квартиры, который произошел в результате досрочного погашения кредита его супругой. Если деньги были ее собственные,...
 
Минфин даст кредиты из ФНБ на закупки продукции РФ
Минфин РФ предупредил о резко возросших рисках ареста и блокировки российских активов в США и Западной Европе, пишут "Известия", ссылающиеся на пояснительную записку ведомства к поправкам в Бюджетный кодекс об управлении средствами Фонда...
 
22 марта 2021 года 09:39

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут вновь снизиться на фоне внешнего негатива

Москва. 22 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут вновь снизиться, как и торговым днем ранее, на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; участники рынка будут также отыгрывать повышение ключевой ставки ЦБ РФ по итогам пятничного заседания, полагают эксперты.

Банк России 19 марта принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. "Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза ЦБ РФ. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска. Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных", - говорится в сообщении регулятора.

Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России продолжит определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При этом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Американские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно: Dow Jones и S&P 500 опустились, в то время как Nasdaq вырос. При этом акции американских банков заметно подешевели после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США объявила, что не будет продлять послабления в части коэффициента SLR, действие которых истекает 31 марта. Эта мера, введенная в связи с началом пандемии, позволяла банкам исключать казначейские облигации и депозиты в ФРС из расчета коэффициента финансового левериджа.

Трейдеры предупреждают, что решение ФРС может иметь негативные последствия, если банки в ответ начнут продавать казначейские облигации. Это может привести к еще большему росту доходности US Treasuries. При этом наблюдаемое в последние месяцы повышение базовых процентных ставок может отражать уверенность в экономическом восстановлении США и опасения по поводу роста инфляции, считают эксперты.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются в понедельник без единой динамики. Давление на рынки в том числе оказывает рост доходности гособлигаций США, а также принятое на прошлой неделе решение ФРС США не продлять послабления в части коэффициента SLR, действие которых истекает 31 марта. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам дня на 2,15%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК снизился на 0,15%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng опустился 0,2%. Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам одиннадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК. Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в понедельник утром после падения на минувшей неделе, ставшего максимальным с октября. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $64,22 за баррель, что на 0,48% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 2% - до $64,53 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $61,21 за баррель, что на 0,34% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов выросла на 2,44% - до $61,42 за баррель. Действие апрельского фьючерса на нефть WTI истекает с закрытием торгов в понедельник. Наиболее активно торгуемый майский контракт теряет в цене 0,52% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, торгуясь около $61,12 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 6,4%. В четверг нефтяные цены продемонстрировали максимальное в процентном отношении падение с июня: Brent снизилась в цене на 6,9%, WTI - на 7,1%. Это падение создало атмосферу неопределенности на рынке, поскольку инвесторы сомневаются в устойчивости ралли, наблюдавшегося в этом году. Давление на цены оказывает эпидемиологическая ситуация в Европе. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг объявил о введении строгих ограничительных мер в 16 департаментах страны на четыре недели. По информации Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель готовится продлить локдаун еще на четыре недели.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,203 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,464 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 марта снизился на 0,17% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,15%, опустившись до 717,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "МТС-001Р-14" (-0,77%), "Транснефть-001P-10" (-0,75%) и "ЧТПЗ-001Р-05" (-0,75%), а в лидерах роста - облигации "Мегафон БО-001Р-05" (+0,43%), "Роснефть-07" (+0,25%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Элемент лизинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения три года объемом 4 млрд рублей на уровне 8,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,51% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 23 марта. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в апреле 2019 года. Тогда он разместил 3-летний выпуск облигаций по ставке 10,25% годовых на сумму 5 млрд рублей.

Казахстанское АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (НК "Продкорпорация") установило ставку 1-го купона дебютных 5-летних облигаций 1-й серии объемом 2,45 млрд рублей на уровне 8,99% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,19% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок прошел 19 марта. Первоначально компания ориентировала на объем размещения - "не менее" 5 млрд рублей (при номинальном объеме выпуска 7 млрд рублей) и ориентир ставки 1-го купона не выше 8,95% годовых, однако одновременно со сбором заявок инвесторов Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых, что, вероятно, повлекло изменение планов. В результате объем был снижен, а ставка повышена. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 7-10-го купонных периодов. Техразмещение выпуска запланировано на 26 марта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 марта 2021 года 12:29
Доллар продолжит укрепление к евро в ближайшие недели - Sber CIB
Доллар продолжит глобальное укрепление к евро в ближайшие недели, считают аналитики Sber CIB. "Инвесторы после заседания ФРС США еще больше укрепились во мнении, что Федрезерв в ближайшие два-три года не будет повышать ставки. Но рынки опасаются существенного ускорения инфляции и поэтому полагают,...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 12:06
Шансы на еще одно повышение ставки ЦБ РФ в течение II кв. 2021г заметно возросли - Росбанк
Шансы на еще одно повышение ставки ЦБ РФ на 25 б.п. (до 4,75%) в течение II кв. 2021г заметно возросли, отмечается в комментарии Росбанка. "Решение Банка России повысить ставку не выглядит обескураживающим ввиду высокой неопределенности, которая сопровождала заседание, а также недавних...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 11:47
ПСБ рекомендует покупать акции МТС с прогнозной ценой 382 руб. - ПСБ
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "МТС" с прогнозной ценой 382 рубля за бумагу, говорится в обзоре. "Обратный выкуп акций "МТС" на сумму до 15 млрд рублей, утвержденный Советом директоров 18 марта, соответствует приобретению около 2,4% от уставного капитала компании по цене...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 11:27
Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", индекс Мосбиржи топчется у 3480п
Москва. 22 марта. Рынок акций РФ утром в понедельник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок; индекс Мосбиржи топчется в районе 3480 пунктов.    читать дальше
.
22 марта 2021 года 11:26
Акции банка "Санкт-Петербург" могут быть очень привлекательны для долгосрочных инвесторов - "Атон"
Акции банка "Санкт-Петербург" могут быть очень привлекательны для долгосрочных инвесторов, ориентированных на рост стоимости, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". Банк провел День инвестора, в ходе которого выделил пять приоритетов: лидерство на рынке услуг ВЭД, значительный...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 11:07
Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $63-65/барр. в ближайшие дни - ПСБ
Цена нефти марки Brent, вероятно, останется в диапазоне $63-65 за баррель в ближайшие дни с рисками снижения в случае появления негативных драйверов, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Ситуация на нефтяном рынке остается напряжённой, и мы не...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 10:46
Рубль на текущей неделе может вернуться в диапазон 73,0-74,0 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
Рубль на текущей неделе вполне способен вернуться в диапазон 73,0-74,0 руб./$1 после периода краткосрочной волатильности, отмечается в комментарии "ЛОКО-Инвест". "Рубль в пятницу провел довольно стабильную сессию, укрепившись на 0,3%, - напоминает директор по инвестициям Дмитрий Полевой. -...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 10:31
Вероятна стабилизация доходности рублевых гособлигаций в понедельник - Sber CIB
роятна стабилизация доходности на рынке рублевых гособлигаций в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Эксперты Sber CIB ожидают в понедельник стабилизации рынка госдолга: негативный эффект от обвала турецких гособлигаций, скорее всего, будет компенсирован снижением доходности...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 10:23
Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,5-75,0 руб./$1 и на уровне 88,0-89,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта в пятницу демонстрировала укрепление к доллару и...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 10:12
Главные события недели - Sber CIB
алитики Sber CIB отмечают, что глава ФРС США Джером Пауэлл будет выступать в Конгрессе во вторник и в среду. Инвесторам, по мнению экспертов инвестбанка, стоит также следить за индексами PMI, которые отразят экономическую активность за март в США и Европе. Обратить внимание стоит и на отчетность...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 10:09
Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72,0-75,0 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72,0-75,0 руб./$1, а по паре евро/рубль - 86,0-90,0 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Коррекция нефтяных цен и укрепление доллара, а...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 10:00
Рубль продолжит торги в диапазоне 73-75 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ
Рубль, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 73-75 руб./$1 на текущей неделе, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. "На валютной секции в понедельник утром продажи в национальной валюте преобладают. Коррекция в ценах на нефть и ослабление валют развивающихся стран...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 09:51
Старт торгов акциями в понедельник пройдет, вероятно, нейтрально - "Атон"
ссийский фондовый рынок откроет торговую сессию в понедельник, вероятно, на нейтральной территории, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: нейтральный старт
Большинство аналитиков прогнозируют нейтральное начало фондовых торгов в России в понедельник на сложившемся внешнем фоне.    читать дальше
.
22 марта 2021 года 09:44
Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 3465-3585п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3465-3585 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3465-3585 пунктов. В качестве...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.