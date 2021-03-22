Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут вновь снизиться на фоне внешнего негатива
Банк России 19 марта принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. "Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза ЦБ РФ. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска. Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных", - говорится в сообщении регулятора.
Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России продолжит определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При этом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Американские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно: Dow Jones и S&P 500 опустились, в то время как Nasdaq вырос. При этом акции американских банков заметно подешевели после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США объявила, что не будет продлять послабления в части коэффициента SLR, действие которых истекает 31 марта. Эта мера, введенная в связи с началом пандемии, позволяла банкам исключать казначейские облигации и депозиты в ФРС из расчета коэффициента финансового левериджа.
Трейдеры предупреждают, что решение ФРС может иметь негативные последствия, если банки в ответ начнут продавать казначейские облигации. Это может привести к еще большему росту доходности US Treasuries. При этом наблюдаемое в последние месяцы повышение базовых процентных ставок может отражать уверенность в экономическом восстановлении США и опасения по поводу роста инфляции, считают эксперты.
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются в понедельник без единой динамики. Давление на рынки в том числе оказывает рост доходности гособлигаций США, а также принятое на прошлой неделе решение ФРС США не продлять послабления в части коэффициента SLR, действие которых истекает 31 марта. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам дня на 2,15%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК снизился на 0,15%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,7%.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng опустился 0,2%. Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам одиннадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК. Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics.
В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в понедельник утром после падения на минувшей неделе, ставшего максимальным с октября. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $64,22 за баррель, что на 0,48% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 2% - до $64,53 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $61,21 за баррель, что на 0,34% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов выросла на 2,44% - до $61,42 за баррель. Действие апрельского фьючерса на нефть WTI истекает с закрытием торгов в понедельник. Наиболее активно торгуемый майский контракт теряет в цене 0,52% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, торгуясь около $61,12 за баррель.
На прошлой неделе Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 6,4%. В четверг нефтяные цены продемонстрировали максимальное в процентном отношении падение с июня: Brent снизилась в цене на 6,9%, WTI - на 7,1%. Это падение создало атмосферу неопределенности на рынке, поскольку инвесторы сомневаются в устойчивости ралли, наблюдавшегося в этом году. Давление на цены оказывает эпидемиологическая ситуация в Европе. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг объявил о введении строгих ограничительных мер в 16 департаментах страны на четыре недели. По информации Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель готовится продлить локдаун еще на четыре недели.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,203 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,464 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 марта снизился на 0,17% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,15%, опустившись до 717,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "МТС-001Р-14" (-0,77%), "Транснефть-001P-10" (-0,75%) и "ЧТПЗ-001Р-05" (-0,75%), а в лидерах роста - облигации "Мегафон БО-001Р-05" (+0,43%), "Роснефть-07" (+0,25%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,15%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Элемент лизинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения три года объемом 4 млрд рублей на уровне 8,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,51% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 23 марта. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в апреле 2019 года. Тогда он разместил 3-летний выпуск облигаций по ставке 10,25% годовых на сумму 5 млрд рублей.
Казахстанское АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (НК "Продкорпорация") установило ставку 1-го купона дебютных 5-летних облигаций 1-й серии объемом 2,45 млрд рублей на уровне 8,99% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,19% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок прошел 19 марта. Первоначально компания ориентировала на объем размещения - "не менее" 5 млрд рублей (при номинальном объеме выпуска 7 млрд рублей) и ориентир ставки 1-го купона не выше 8,95% годовых, однако одновременно со сбором заявок инвесторов Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых, что, вероятно, повлекло изменение планов. В результате объем был снижен, а ставка повышена. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 7-10-го купонных периодов. Техразмещение выпуска запланировано на 26 марта.