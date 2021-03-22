Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут вновь снизиться на фоне внешнего негатива

Москва. 22 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут вновь снизиться, как и торговым днем ранее, на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; участники рынка будут также отыгрывать повышение ключевой ставки ЦБ РФ по итогам пятничного заседания, полагают эксперты.

Банк России 19 марта принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. "Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза ЦБ РФ. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска. Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных", - говорится в сообщении регулятора.

Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России продолжит определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При этом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Американские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно: Dow Jones и S&P 500 опустились, в то время как Nasdaq вырос. При этом акции американских банков заметно подешевели после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США объявила, что не будет продлять послабления в части коэффициента SLR, действие которых истекает 31 марта. Эта мера, введенная в связи с началом пандемии, позволяла банкам исключать казначейские облигации и депозиты в ФРС из расчета коэффициента финансового левериджа.

Трейдеры предупреждают, что решение ФРС может иметь негативные последствия, если банки в ответ начнут продавать казначейские облигации. Это может привести к еще большему росту доходности US Treasuries. При этом наблюдаемое в последние месяцы повышение базовых процентных ставок может отражать уверенность в экономическом восстановлении США и опасения по поводу роста инфляции, считают эксперты.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются в понедельник без единой динамики. Давление на рынки в том числе оказывает рост доходности гособлигаций США, а также принятое на прошлой неделе решение ФРС США не продлять послабления в части коэффициента SLR, действие которых истекает 31 марта. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам дня на 2,15%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК снизился на 0,15%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng опустился 0,2%. Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам одиннадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК. Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в понедельник утром после падения на минувшей неделе, ставшего максимальным с октября. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $64,22 за баррель, что на 0,48% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 2% - до $64,53 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $61,21 за баррель, что на 0,34% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов выросла на 2,44% - до $61,42 за баррель. Действие апрельского фьючерса на нефть WTI истекает с закрытием торгов в понедельник. Наиболее активно торгуемый майский контракт теряет в цене 0,52% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, торгуясь около $61,12 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 6,4%. В четверг нефтяные цены продемонстрировали максимальное в процентном отношении падение с июня: Brent снизилась в цене на 6,9%, WTI - на 7,1%. Это падение создало атмосферу неопределенности на рынке, поскольку инвесторы сомневаются в устойчивости ралли, наблюдавшегося в этом году. Давление на цены оказывает эпидемиологическая ситуация в Европе. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг объявил о введении строгих ограничительных мер в 16 департаментах страны на четыре недели. По информации Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель готовится продлить локдаун еще на четыре недели.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,203 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,464 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 марта снизился на 0,17% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,15%, опустившись до 717,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "МТС-001Р-14" (-0,77%), "Транснефть-001P-10" (-0,75%) и "ЧТПЗ-001Р-05" (-0,75%), а в лидерах роста - облигации "Мегафон БО-001Р-05" (+0,43%), "Роснефть-07" (+0,25%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Элемент лизинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения три года объемом 4 млрд рублей на уровне 8,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,51% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 23 марта. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в апреле 2019 года. Тогда он разместил 3-летний выпуск облигаций по ставке 10,25% годовых на сумму 5 млрд рублей.

Казахстанское АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (НК "Продкорпорация") установило ставку 1-го купона дебютных 5-летних облигаций 1-й серии объемом 2,45 млрд рублей на уровне 8,99% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,19% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок прошел 19 марта. Первоначально компания ориентировала на объем размещения - "не менее" 5 млрд рублей (при номинальном объеме выпуска 7 млрд рублей) и ориентир ставки 1-го купона не выше 8,95% годовых, однако одновременно со сбором заявок инвесторов Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых, что, вероятно, повлекло изменение планов. В результате объем был снижен, а ставка повышена. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 7-10-го купонных периодов. Техразмещение выпуска запланировано на 26 марта.