Рынок акций РФ откроет торги в понедельник продажами - ПСБ

Российский рынок акций откроет торговую сессию в понедельник продажами на сложившемся внешнем фоне, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Учитывая внешний фон ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале сессии. В результате, индекс Мосбиржи может отступить ниже 3450 пунктов. В дальнейшем возможны попытки коррекционного восстановления и отыгрыша рынком части потерь. При этом в рамках текущей недели видим риски отступления индекса Мосбиржи к нижней границе диапазона 3400-3500 пунктов", - указывает эксперт в комментарии ПСБ.

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