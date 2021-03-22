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22 марта 2021 года 09:36
Рынок акций РФ откроет торги в понедельник продажами - ПСБ
Российский рынок акций откроет торговую сессию в понедельник продажами на сложившемся внешнем фоне, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. "Учитывая внешний фон ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале сессии. В результате, индекс Мосбиржи может отступить ниже 3450 пунктов. В дальнейшем возможны попытки коррекционного восстановления и отыгрыша рынком части потерь. При этом в рамках текущей недели видим риски отступления индекса Мосбиржи к нижней границе диапазона 3400-3500 пунктов", - указывает эксперт в комментарии ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.22 марта 2021 года 12:06
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.22 марта 2021 года 11:27
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Большинство аналитиков прогнозируют нейтральное начало фондовых торгов в России в понедельник на сложившемся внешнем фоне. читать дальше
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