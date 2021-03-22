Поводов для подъема индекса Мосбиржи выше 3500п в настоящее время нет - "Алор Брокер"

Поводов для подъема индекса Мосбиржи выше уровня в 3500 пунктов в настоящее время нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Техническая картина по индексу Мосбиржи складывается не очень хорошая для "быков": о возобновлении фазы роста можно будет говорить лишь после уверенного закрепления выше отметки 3500 пунктов, поводов для чего пока не наблюдается, - пишет Антонов в комментарии инвесткомпании. - Американский рынок акций расти не хочет, что сказывается и на нашем. Скорее всего, после фазы предыдущего подъема рынок просто "залег" в боковик в ожидании появления новых реальных или придуманных драйверов роста. Если не будет новых стрессов (типа очередного нарастания санкционных рисков и обвала нефти), то и российские акции какое-то время останутся в боковике".

Также эксперт отмечает, что дополнительным негативом для отечественного рынка в понедельник утром является снижение котировок нефти.

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