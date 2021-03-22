.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Утренние прогнозы: нейтральный старт
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в феврале в РФ ускорилось до 3,7%
В феврале падение промпроизводства в РФ усилилось до 3,7% после 1,9%, согласно пересмотренным данным, в январе. Данные оказались слабее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 2,6%
 
Правительство может простимулировать добычу на Каспии
Правительству РФ может быть поручено разработать меры стимулирования добычи на месторождениях в Каспийском море, где крупнейшим недропользователем является ЛУКОЙЛ. Поручение может быть дано по итогам совещания у Владимира Путина 11 марта по...
 
Погашение ипотеки супругом банкрота выводит жилье из процедуры банкротства - ВС РФ
Верховный суд (ВС) РФ отменил акты нижестоящих судов, которые заблокировали вывод из конкурсной массы гражданина-банкрота ипотечной квартиры, который произошел в результате досрочного погашения кредита его супругой. Если деньги были ее собственные,...
 
Минфин даст кредиты из ФНБ на закупки продукции РФ
Минфин РФ предупредил о резко возросших рисках ареста и блокировки российских активов в США и Западной Европе, пишут "Известия", ссылающиеся на пояснительную записку ведомства к поправкам в Бюджетный кодекс об управлении средствами Фонда...
 
22 марта 2021 года 09:45

Утренние прогнозы: нейтральный старт

Большинство аналитиков прогнозируют нейтральное начало фондовых торгов в России в понедельник на сложившемся внешнем фоне.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Отечественный рынок акций может открыть день нейтрально".

BCS Express (Василий Карпунин): "Восходящий тренд по индексу Мосбиржи приостановился на прошлой неделе. В ближайшей перспективе обновить исторические максимумы будет непросто, возможна боковая консолидация. Для восстановления "бычьей" картины необходимо закрывать 1-2 сессии выше 3500-3520 пунктов. Трендовая поддержка расположена в районе 3400-3410 пунктов, однако спуск к этому рубежу в понедельник - не базовый сценарий".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3465-3585 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3450, 3430 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3500, 3530 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний неоднозначный внешний фон пока не способствует сильному направленному движению указанного индекса".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале сессии. В результате, индекс Мосбиржи может отступить ниже 3450 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Техническая картина по индексу Мосбиржи складывается не очень хорошая для "быков": о возобновлении фазы роста можно будет говорить лишь после уверенного закрепления выше отметки 3500 пунктов, поводов для чего пока не наблюдается. Американский рынок акций расти не хочет, что сказывается и на нашем. Скорее всего, после фазы предыдущего подъема рынок просто "залег" в боковик в ожидании появления новых реальных или придуманных драйверов роста. Если не будет новых стрессов (типа очередного нарастания санкционных рисков и обвала нефти), то и российские акции какое-то время останутся в боковике".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 марта 2021 года 12:29
Доллар продолжит укрепление к евро в ближайшие недели - Sber CIB
Доллар продолжит глобальное укрепление к евро в ближайшие недели, считают аналитики Sber CIB. "Инвесторы после заседания ФРС США еще больше укрепились во мнении, что Федрезерв в ближайшие два-три года не будет повышать ставки. Но рынки опасаются существенного ускорения инфляции и поэтому полагают,...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 12:06
Шансы на еще одно повышение ставки ЦБ РФ в течение II кв. 2021г заметно возросли - Росбанк
Шансы на еще одно повышение ставки ЦБ РФ на 25 б.п. (до 4,75%) в течение II кв. 2021г заметно возросли, отмечается в комментарии Росбанка. "Решение Банка России повысить ставку не выглядит обескураживающим ввиду высокой неопределенности, которая сопровождала заседание, а также недавних...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 11:47
ПСБ рекомендует покупать акции МТС с прогнозной ценой 382 руб. - ПСБ
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "МТС" с прогнозной ценой 382 рубля за бумагу, говорится в обзоре. "Обратный выкуп акций "МТС" на сумму до 15 млрд рублей, утвержденный Советом директоров 18 марта, соответствует приобретению около 2,4% от уставного капитала компании по цене...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 11:27
Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", индекс Мосбиржи топчется у 3480п
Москва. 22 марта. Рынок акций РФ утром в понедельник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок; индекс Мосбиржи топчется в районе 3480 пунктов.    читать дальше
.
22 марта 2021 года 11:26
Акции банка "Санкт-Петербург" могут быть очень привлекательны для долгосрочных инвесторов - "Атон"
Акции банка "Санкт-Петербург" могут быть очень привлекательны для долгосрочных инвесторов, ориентированных на рост стоимости, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". Банк провел День инвестора, в ходе которого выделил пять приоритетов: лидерство на рынке услуг ВЭД, значительный...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 11:07
Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $63-65/барр. в ближайшие дни - ПСБ
Цена нефти марки Brent, вероятно, останется в диапазоне $63-65 за баррель в ближайшие дни с рисками снижения в случае появления негативных драйверов, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Ситуация на нефтяном рынке остается напряжённой, и мы не...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 10:46
Рубль на текущей неделе может вернуться в диапазон 73,0-74,0 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
Рубль на текущей неделе вполне способен вернуться в диапазон 73,0-74,0 руб./$1 после периода краткосрочной волатильности, отмечается в комментарии "ЛОКО-Инвест". "Рубль в пятницу провел довольно стабильную сессию, укрепившись на 0,3%, - напоминает директор по инвестициям Дмитрий Полевой. -...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 10:31
Вероятна стабилизация доходности рублевых гособлигаций в понедельник - Sber CIB
роятна стабилизация доходности на рынке рублевых гособлигаций в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Эксперты Sber CIB ожидают в понедельник стабилизации рынка госдолга: негативный эффект от обвала турецких гособлигаций, скорее всего, будет компенсирован снижением доходности...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 10:23
Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,5-75,0 руб./$1 и на уровне 88,0-89,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта в пятницу демонстрировала укрепление к доллару и...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 10:12
Главные события недели - Sber CIB
алитики Sber CIB отмечают, что глава ФРС США Джером Пауэлл будет выступать в Конгрессе во вторник и в среду. Инвесторам, по мнению экспертов инвестбанка, стоит также следить за индексами PMI, которые отразят экономическую активность за март в США и Европе. Обратить внимание стоит и на отчетность...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 10:09
Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72,0-75,0 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72,0-75,0 руб./$1, а по паре евро/рубль - 86,0-90,0 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Коррекция нефтяных цен и укрепление доллара, а...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 10:00
Рубль продолжит торги в диапазоне 73-75 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ
Рубль, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 73-75 руб./$1 на текущей неделе, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. "На валютной секции в понедельник утром продажи в национальной валюте преобладают. Коррекция в ценах на нефть и ослабление валют развивающихся стран...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 09:51
Старт торгов акциями в понедельник пройдет, вероятно, нейтрально - "Атон"
ссийский фондовый рынок откроет торговую сессию в понедельник, вероятно, на нейтральной территории, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 09:44
Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 3465-3585п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3465-3585 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3465-3585 пунктов. В качестве...    читать дальше
.
22 марта 2021 года 09:39
Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут вновь снизиться на фоне внешнего негатива
Москва. 22 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут вновь снизиться, как и торговым днем ранее, на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; участники рынка будут также отыгрывать повышение ключевой ставки ЦБ РФ по итогам пятничного заседания, полагают эксперты.    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.