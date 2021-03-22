22 марта 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: нейтральный старт
Большинство аналитиков прогнозируют нейтральное начало фондовых торгов в России в понедельник на сложившемся внешнем фоне.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Отечественный рынок акций может открыть день нейтрально".
BCS Express (Василий Карпунин): "Восходящий тренд по индексу Мосбиржи приостановился на прошлой неделе. В ближайшей перспективе обновить исторические максимумы будет непросто, возможна боковая консолидация. Для восстановления "бычьей" картины необходимо закрывать 1-2 сессии выше 3500-3520 пунктов. Трендовая поддержка расположена в районе 3400-3410 пунктов, однако спуск к этому рубежу в понедельник - не базовый сценарий".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3465-3585 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3450, 3430 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3500, 3530 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний неоднозначный внешний фон пока не способствует сильному направленному движению указанного индекса".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале сессии. В результате, индекс Мосбиржи может отступить ниже 3450 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Техническая картина по индексу Мосбиржи складывается не очень хорошая для "быков": о возобновлении фазы роста можно будет говорить лишь после уверенного закрепления выше отметки 3500 пунктов, поводов для чего пока не наблюдается. Американский рынок акций расти не хочет, что сказывается и на нашем. Скорее всего, после фазы предыдущего подъема рынок просто "залег" в боковик в ожидании появления новых реальных или придуманных драйверов роста. Если не будет новых стрессов (типа очередного нарастания санкционных рисков и обвала нефти), то и российские акции какое-то время останутся в боковике".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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22 марта 2021 года 12:29
Доллар продолжит глобальное укрепление к евро в ближайшие недели, считают аналитики Sber CIB.
"Инвесторы после заседания ФРС США еще больше укрепились во мнении, что Федрезерв в ближайшие два-три года не будет повышать ставки. Но рынки опасаются существенного ускорения инфляции и поэтому полагают,... читать дальше
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22 марта 2021 года 12:06
Шансы на еще одно повышение ставки ЦБ РФ на 25 б.п. (до 4,75%) в течение II кв. 2021г заметно возросли, отмечается в комментарии Росбанка.
"Решение Банка России повысить ставку не выглядит обескураживающим ввиду высокой неопределенности, которая сопровождала заседание, а также недавних... читать дальше
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22 марта 2021 года 11:47
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "МТС" с прогнозной ценой 382 рубля за бумагу, говорится в обзоре.
"Обратный выкуп акций "МТС" на сумму до 15 млрд рублей, утвержденный Советом директоров 18 марта, соответствует приобретению около 2,4% от уставного капитала компании по цене... читать дальше
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22 марта 2021 года 11:27
Москва. 22 марта. Рынок акций РФ утром в понедельник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок; индекс Мосбиржи топчется в районе 3480 пунктов. читать дальше
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22 марта 2021 года 11:26
Акции банка "Санкт-Петербург" могут быть очень привлекательны для долгосрочных инвесторов, ориентированных на рост стоимости, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".
Банк провел День инвестора, в ходе которого выделил пять приоритетов: лидерство на рынке услуг ВЭД, значительный... читать дальше
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22 марта 2021 года 11:07
Цена нефти марки Brent, вероятно, останется в диапазоне $63-65 за баррель в ближайшие дни с рисками снижения в случае появления негативных драйверов, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.
"Ситуация на нефтяном рынке остается напряжённой, и мы не... читать дальше
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22 марта 2021 года 10:46
Рубль на текущей неделе вполне способен вернуться в диапазон 73,0-74,0 руб./$1 после периода краткосрочной волатильности, отмечается в комментарии "ЛОКО-Инвест".
"Рубль в пятницу провел довольно стабильную сессию, укрепившись на 0,3%, - напоминает директор по инвестициям Дмитрий Полевой. -... читать дальше
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22 марта 2021 года 10:31
роятна стабилизация доходности на рынке рублевых гособлигаций в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
Эксперты Sber CIB ожидают в понедельник стабилизации рынка госдолга: негативный эффект от обвала турецких гособлигаций, скорее всего, будет компенсирован снижением доходности... читать дальше
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22 марта 2021 года 10:23
Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,5-75,0 руб./$1 и на уровне 88,0-89,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.
"Российская валюта в пятницу демонстрировала укрепление к доллару и... читать дальше
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22 марта 2021 года 10:12
алитики Sber CIB отмечают, что глава ФРС США Джером Пауэлл будет выступать в Конгрессе во вторник и в среду. Инвесторам, по мнению экспертов инвестбанка, стоит также следить за индексами PMI, которые отразят экономическую активность за март в США и Европе. Обратить внимание стоит и на отчетность... читать дальше
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22 марта 2021 года 10:09
Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72,0-75,0 руб./$1, а по паре евро/рубль - 86,0-90,0 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.
"Коррекция нефтяных цен и укрепление доллара, а... читать дальше
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22 марта 2021 года 10:00
Рубль, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 73-75 руб./$1 на текущей неделе, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.
"На валютной секции в понедельник утром продажи в национальной валюте преобладают. Коррекция в ценах на нефть и ослабление валют развивающихся стран... читать дальше
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22 марта 2021 года 09:51
ссийский фондовый рынок откроет торговую сессию в понедельник, вероятно, на нейтральной территории, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется... читать дальше
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22 марта 2021 года 09:44
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3465-3585 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3465-3585 пунктов. В качестве... читать дальше
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22 марта 2021 года 09:39
Москва. 22 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут вновь снизиться, как и торговым днем ранее, на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; участники рынка будут также отыгрывать повышение ключевой ставки ЦБ РФ по итогам пятничного заседания, полагают эксперты. читать дальше
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