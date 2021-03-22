Утренние прогнозы: нейтральный старт

Большинство аналитиков прогнозируют нейтральное начало фондовых торгов в России в понедельник на сложившемся внешнем фоне.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Отечественный рынок акций может открыть день нейтрально".

BCS Express (Василий Карпунин): "Восходящий тренд по индексу Мосбиржи приостановился на прошлой неделе. В ближайшей перспективе обновить исторические максимумы будет непросто, возможна боковая консолидация. Для восстановления "бычьей" картины необходимо закрывать 1-2 сессии выше 3500-3520 пунктов. Трендовая поддержка расположена в районе 3400-3410 пунктов, однако спуск к этому рубежу в понедельник - не базовый сценарий".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3465-3585 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3450, 3430 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3500, 3530 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний неоднозначный внешний фон пока не способствует сильному направленному движению указанного индекса".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале сессии. В результате, индекс Мосбиржи может отступить ниже 3450 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Техническая картина по индексу Мосбиржи складывается не очень хорошая для "быков": о возобновлении фазы роста можно будет говорить лишь после уверенного закрепления выше отметки 3500 пунктов, поводов для чего пока не наблюдается. Американский рынок акций расти не хочет, что сказывается и на нашем. Скорее всего, после фазы предыдущего подъема рынок просто "залег" в боковик в ожидании появления новых реальных или придуманных драйверов роста. Если не будет новых стрессов (типа очередного нарастания санкционных рисков и обвала нефти), то и российские акции какое-то время останутся в боковике".