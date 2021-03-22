Рубль, скорее всего, ослабнет до уровня 74,7 руб./$1 - "Алор Брокер"

Курс рубля к доллару, скорее всего, ослабнет до уровня 74,7 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Рубль не очень обрадовался решению Банка России повысить ключевую ставку уже в марте, и попытки национальной валюты подрасти закончились ничем. С большой вероятностью стоит ждать, что пара доллар/рубль в ближайшее время протестирует верхнюю границу боковика на уровне 74,7 руб./$1, а в случае ее пробоя отправится в район следующего сопротивления 76 руб./$1", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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