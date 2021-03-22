Возможна консолидация индекса Мосбиржи в ближайшей перспективе - BCS Express

Возможна консолидация индекса Мосбиржи в ближайшей перспективе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Восходящий тренд по индексу Мосбиржи приостановился на прошлой неделе. В ближайшей перспективе обновить исторические максимумы будет непросто, возможна боковая консолидация. Для восстановления "бычьей" картины необходимо закрывать 1-2 сессии выше 3500-3520 пунктов. Трендовая поддержка расположена в районе 3400-3410 пунктов, однако спуск к этому рубежу в понедельник - не базовый сценарий", - пишет аналитик инвесткомпании.

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