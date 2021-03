Американские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно. Фондовые индексы государств АТР изменяются без единой динамики в понедельник. Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются.

Американские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно: Dow Jones и S&P 500 опустились, в то время как Nasdaq вырос.

При этом акции американских банков заметно подешевели после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США объявила, что не будет продлять послабления в части коэффициента SLR, действие которых истекает 31 марта. Эта мера, введенная в связи с началом пандемии, позволяла банкам исключать казначейские облигации и депозиты в ФРС из расчета коэффициента финансового левериджа, отмечает CNBC.

Бумаги JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) в пятницу потеряли в цене 1,6% и 2,9% соответственно, Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. - 1,1%.

Трейдеры предупреждают, что решение ФРС может иметь негативные последствия, если банки в ответ начнут продавать казначейские облигации. Это может привести к еще большему росту доходности US Treasuries.

"По меньшей мере несколько недель назад существовали высокие ожиданиям, что ФРС продлит послабления по SLR для крупных банков, учитывая необходимость абсорбировать выпуск большого объема гособлигаций", - заявил главный инвестиционный директор Rockefeller Global Family Office Джимми Чан.

Рост доходности гособлигаций может отражать уверенность в экономическом восстановлении и опасения по поводу инфляции, а также снижать привлекательность акций для инвесторов, отмечает CNBC.

Помимо этого, на пятницу пришелся так называемый день "четверного колдовства" (Quadruple Witching Day), в который истекают фьючерсы и опционы на индексы и акции. В этот день иногда наблюдается волатильность торгов, отмечает MarketWatch.

За минувшую неделю Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,5% и 0,8% соответственно после роста по итогам двух предыдущих недель подряд. Nasdaq опустился на 0,8%, продемонстрировав снижение четвертую неделю подряд.

Рыночная стоимость Nike Inc. (SPB: NKE) в пятницу уменьшилась на 4%. Американский производитель спортивных товаров увеличил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, однако показатель выручки оказался хуже прогнозов рынка.

Бумаги оператора платформы для мобильных игр Skillz Inc. упали в цене на 3,8%. Компания объявила о продаже 32 млн акций по цене $24 за штуку: 17 млн акций будут проданы самой Skillz, еще 15 млн - некоторыми акционерами.

Цена акций FedEx Corp. (SPB: FDX) повысилась на 6,1%. Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний увеличила чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2021 финансового года, при этом показатели превзошли ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 234,33 пункта (0,71%) и составил 32627,97 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 2,36 пункта (0,06%) - до 3913,1 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 99,07 пункта (0,76%) и составил 13215,24 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются без единой динамики в понедельник.

"Азиатские рынки начали неделю разнонаправленно, при этом к ухудшению настроений вновь приводит доходности облигаций", - отмечает старший рыночный стратег IG в Сингапуре Цзинъи Пань.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:24 МСК опустился на 2,1%.

В число лидеров снижения котировок входят акции Kikkoman Corp. (-7,1%), Tokio Marine Holdings Inc. (-5,2%), Nissan Chemical Corp. (-4,8%).

Бумаги крупнейшего в Азии розничного продавца одежды Fast Retailing Co. дешевеют на 4,6%.

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. сократилась на 0,9%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 1,5%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng опустился 0,2%.

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам одиннадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК. Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (-5,4%), Techtronic Industries Co. Ltd. (-4,7%), Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-3,7%).

Котировки акций интернет-гиганта Tencent Holdings растут на 0,6%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 2,9%. В то же время акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding снижаются на 1%.

Лидерами роста являются бумаги CK Hutchison Holdings Ltd., которые дорожают на 3,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК снизился на 0,15%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,2%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. опустилась на 0,7%, бумаги Kia Motors Corp. подешевели на 1,3%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов набрал 0,7%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto сократилась на 0,9% и 1,15% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются, ранее, на минувшей неделе, продемонстрировав максимальное падение с октября.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК в понедельник составляет $64,24 за баррель, что на $0,29 (0,45%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,25 (2%) - до $64,53 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $61,21 за баррель, что на $0,21 (0,34%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов выросла на $1,42 (2,44%) - до $61,42 за баррель.

Действие апрельского фьючерса на нефть WTI истекает с закрытием торгов в понедельник. Наиболее активно торгуемый майский контракт теряет в цене $0,26 (0,42%)% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, торгуясь около $61,18 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 6,4%. В четверг нефтяные цены продемонстрировали максимальное в процентном отношении падение с июня: Brent снизилась в цене на 6,9%, WTI - на 7,1%. Это падение создало атмосферу неопределенности на рынке, поскольку инвесторы сомневаются в устойчивости ралли, наблюдавшегося в этом году, отмечает S&P Global Platts.

Давление на цены также оказывает эпидемиологическая ситуация в Европе. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг объявил о введении строгих ограничительных мер в 16 департаментах страны на четыре недели. По информации Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель готовится продлить локдаун еще на четыре недели.

"Трейдеры начинают беспокоится, поскольку медленная вакцинация вызвала вопросы относительно того, как быстро пандемия может быть взята под контроль в регионе, а также в связи с тем, что европейские страны рассматривают возможность третьей волны локдаунов", - отметил сырьевой аналитик Fat Prophet Дэвид Леннокс.

Некоторые аналитики также считают, что рынок испытывает опасения по поводу апрельской встречи ОПЕК+. Меры ОПЕК+ по сокращению производства стали ключевыми для поддержки нефтяных цен, и восстановление добычи может привести к их снижению.

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц - до 411 установок.