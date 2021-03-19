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19 марта 2021 года 20:11

Рынок акций РФ на неделе снизился на санкционных рисках и опасениях ужесточения ДКП ФРС США

Рынок акций РФ на неделе снизился вслед за мировыми площадками и упавшей нефтью из-за роста доходностей UST на фоне опасений вынужденного ужесточения монетарной политики Федрезерва США в условиях нарастающей инфляции, а также на фоне санкционных рисков после агрессивной риторики президента США в адрес России. Индексы МосБиржи и РТС на неделе обновили максимумы, после чего откатились ниже рубежей 3500 и 1500 пунктов, при этом распродажи сдерживались спросом со стороны нерезидентов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 11 по 17 марта составил $250 млн по сравнению со $110 млн неделей ранее (второй лучший показатель в 2021 году). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $120 млн, тогда как неделей ранее эта категория фондов отчиталась об оттоке $40 млн (лучший результат с ноября 2020 года).

В период с 15 по 19 марта индекс МосБиржи снизился на 1,8% и составил 3475,26 пункта, индекс РТС потерял 3% и достиг 1474,05 пункта на фоне роста доллара до 74,29 руб./$1 (+0,96 рубля) и упавшей майской нефти Brent до $63,7 за баррель (-8%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за выросшими внешними фондовыми площадками после утверждения президентом США Джо Байденом нового пакета мер поддержки экономики в размере $1,9 трлн, сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (Brent ушла в район $68 с утренних $70 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3584 пункта, обновив максимум во главе с бумагами "Русала" (+4,2%).

Промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца 2021 года резко выросли по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда страна была фактически парализована пандемией COVID-19. Кроме того, спрос на нефть в Китае в январе-феврале вырос почти на 17% (до 13,326 млн б/с), объем авиаперевозок в КНР в феврале оказался втрое выше, чем годом ранее.

Выросли акции "Трубной металлургической компании" (+16,2%) на фоне известий о планах компании выплатить финальные дивиденды по результатам 2020 года в размере 9,67 рубля на акцию (суммарно за год выплаты составят 12,67 рубля на акцию, что в 5 раз больше выплат за 2019 год).

Во вторник рынок акций РФ провел торги при возросшей волатильности на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, где выросли фондовые индикаторы и просела нефть (Brent опустилась к $68 за баррель) в преддверии итогов заседания Федрезерва США. Индекс МосБиржи успел обновить утром исторический максимум выше 3600 пунктов, а завершил день в районе 3590 пунктов; лидерами отката выступили бумаги "Норникеля" (-3,9%) на корпоративных новостях, раллировали расписки TCS Group (+5,7%) и бумаги ПАО "Белуга групп" (+40%).

"Норникель" из-за аварий на двух рудниках ощутимо сократит производственные показатели в текущем году: добыча никеля может сократиться на 35 тыс. тонн (на 15% от ранее утвержденного прогноза), меди - на 65 тыс. тонн (16% от прогноза), металлов платиновой группы - на 22 тонны. Нефть подешевела на фоне новой волны карантинных мер в Европе в связи с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19.

В среду рынок акций ощутимо просел из-за возросших санкционных опасений после заявлений президента США Джо Байдена о том, что "Россия заплатит" за якобы вмешательство в выборы в США, а также на фоне внешних негативных сигналов перед итогами заседания Федрезерва США; откат индексов МосБиржи (-2,3%, ниже 3510 пунктов) и РТС (-3,8%, в район 1493 пункта) стал рекордным за 3 месяца (с 21 декабря).

Новые санкции США против РФ, вероятно, будут касаться представителей российского руководства, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на телеканал CNN. При этом, по информации телеканала, эти санкции могут быть введены уже на следующей неделе.

Нефть Brent опустилась ниже $68 за баррель. Международное энергетическое агентство ожидает, что восстановление мирового спроса на нефть до уровня 2019 года произойдет не ранее 2023 года.

В четверг рынок акций РФ после локальной коррекции завершил торги снижением индикаторов из-за санкционных рисков в отношении России и упавшей нефти (Brent откатилась в район $65 за баррель - уровень 2-недельной давности) на фоне роста доходностей американских гособлигаций (доходность поднималась к 1,75% годовых). Индекс МосБиржи удержался выше рубежа 3500 пунктов благодаря ослаблению рубля, росту АДР Ozon (+7%) и бумаг "Русала" (+4,6%).

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста российской экономики в текущем году до 3,3% с ожидавшихся в декабре 3%, в том числе из-за повышения цен на нефть, говорится в очередном докладе Global Economic Outlook (GEO). ВВП России по итогам 2020 года упал на 3,1%, что оказалось меньше предполагавшихся экспертами агентства 3,7%.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, что совпало с прогнозами. При этом медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что ставка останется в текущем диапазоне до конца 2023 года. Помимо этого, Федрезерв повысил прогнозы роста ВВП США на 2021 и 2022 годы, а также прогнозы инфляции.

Ожидания относительно роста потребительских цен (индекс PCE) в текущем году повышены Федрезервом до 2,4% с 1,8%, в следующем - до 2% с 1,9%, в 2023 году - до 2,1% с 2%. Оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что экономика США восстанавливается после вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса быстрее, чем ожидалось, при этом занятость растет, а инфляция может подняться выше 2%-ного целевого показателя ФРС уже в этом году.

В пятницу рынок акций РФ оставался под давлением продавцов из-за рухнувшей нефти (Brent падала ниже $61,5 за баррель, но к вечеру пятницы отскочила к $64 за баррель) на фоне выросших доходностей UST и укрепления доллара, что усилило опасения вынужденного ужесточения монетарной политики Федрезерва США в условиях нарастающей инфляции. Индекс МосБиржи опускался ниже 3450 пунктов, но затем отскочил выше 3475 пунктов.

Банк России в пятницу повысил ставку до 4,5% годовых, ужесточив ДКП впервые с декабря 2018 года. При этом ЦБ РФ дал новый сигнал, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По оценке ЦБ, годовая инфляция в РФ достигнет максимума в марте и далее будет снижаться, однако баланс рисков сместился в сторону проинфляционных, и их действие может оказаться более продолжительным. Инфляция в РФ вернется к цели вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на нем и в дальнейшем, полагают в ЦБ РФ.

В период с 15 по 19 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "НОВАТЭКа" (-7%), "Россетей" (-6%), АФК "Система" (-5%); лучше рынка оказались акции ПАО "Белуга групп" (+41%),"Трубной металлургической компании" (+13%), "Юнипро" (+8%).

Рынок акций РФ в третьей декаде марта сохранит волатильность с дальнейшими попытками коррекции на санкционных опасениях и возможного развития нисходящей коррекции на внешних площадках. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3400-3550 пунктов, для индекса РТС - 1400-1520 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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