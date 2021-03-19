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19 марта 2021 года 19:55

Рубль вечером растерял часть прироста к доллару и евро на фоне негативной динамики мировых рынков

Москва. 19 марта. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль сократил прирост к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 74,26 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,44 руб./EUR1, подешевев на 18,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,69 копейки - до 80,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подсократил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативной динамики мировых рынков. Инвесторы возобновили выход из рисковых активов на фоне продолжающегося подъема доходностей казначейских облигаций (в пятницу доходность десятилетних UST подскочила до 1,74%). Рост доходности US Treasuries может отражать уверенность в экономическом восстановлении и опасения по поводу инфляции, а также снижать привлекательность акций для инвесторов.

Ранее в ходе торгов рубль рос благодаря решению Банка России повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5%. ЦБ РФ также ужесточил сигнал относительно будущих действий, допустив дальнейшее повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях.

Согласно глоссарию ЦБ, под "ближайшими" понимается одно из трех предстоящих заседаний (то есть в данном случае - апрель, июнь и июль).

Ключевая ставка 19 марта была повышена впервые с декабря 2018 года, при этом подавляющее большинство аналитиков и участников финансового рынка исходили из того, что регулятор не станет ее менять. Лишь некоторые из них стали допускать повышение ставки на 25 б.п. незадолго до заседания ЦБ РФ. Этому способствовали последние данные о темпах роста инфляции и слухи об ужесточении ДКП более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. В то же время сам ЦБ перед мартовским заседанием не стал давать четких ориентиров, какие именно варианты решений будут рассматриваться, ограничившись общими формулировками направленности ДКП в 2021 году.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе последовавшей за заседанием пресс-конференции отметила, что кривая ОФЗ и реакция курса рубля на решение регулятора говорят о том, что оно соответствовало ожиданиям рынка.

"Что касается ожиданий рынка, то мы видим, что рынок во многом допускал и даже ожидал возможное повышение ставки на этом заседании, и ожидает повышение ставок до конца года. Действительно, многие аналитики, но не все, считали иначе. Мы в наших публикациях, интервью до "недели тишины" подчеркивали значительной рост устойчивой компоненты для инфляции, но само решение у нас не было предопределено до того, как собрался совет директоров. Решение принимается на совете директоров, и мы анализировали развитие ситуации, факторы развития будущей динамики экономики. Судя даже по реакции кривой ОФЗ и курса на наше решение, это вполне соответствовало ожиданиям рынка. Для нас все-таки главное, чтобы решение было правильным и своевременным. Решение не было предопределено, на заседании обсуждались три варианта, в том числе оставить ставку неизменной", - заявила она.

Цены на нефть эталонных марок вернулись к повышению в ходе торгов в пятницу. Однако по итогам недели они могут продемонстрировать максимальное падение с октября - более чем на 9%, отмечает Trading Economics.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,88% - до $63,84 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 1,02% - до $60,61 за баррель.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказало укрепление доллара, а также новости о замедлении вакцинации в некоторых странах, отмечает Bloomberg. Ранее ряд европейских стран приостановили использование вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Некоторые из них, включая Германию, Францию и Италию, объявили о возобновлении использования препарата.

Помимо этого, опасения инвесторов вызывает растущая напряженность в отношениях США и России.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, решение ЦБ России повысить ставку на 25 б.п. поддержало рубль, оказавшийся на этой неделе под давлением из-за вновь возникшей санкционной риторики и падения нефтяных котировок на более чем 9%. "Неожиданное решение Банка России по ставке последовало за схожими шагами в Бразилии и Турции и отражает общую инфляционную угрозу, с которой столкнулись страны с развивающейся экономикой. Трудно оценить эффект упреждающих шагов центральных банков на валютный курс, однако в теории ужесточение монетарной политики способствует росту локальной валюты", - отметила Наумова.

"Решение Банка России повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта противоречило консенсус-прогнозу, однако было неудивительно, так как в целом рынок ждал скорого ужесточения монетарной политики в условиях высоких темпов инфляции и восстановления потребительского спроса и деловой активности. При этом ЦБ отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решение вызвало кратковременное ускорение роста рубля, благодаря чему он обновил дневной максимум, но затем существенно сдал позиции из-за ухудшения внешнего фона", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 48,08, до 74,139 руб./$1, и увеличил курс евро на 31,57 копейки, до 88,433 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 29,38 копейки по отношению к четвергу и составил 74,0345 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 18,93 копейки и составил 74,1006 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 499,647 млн, из которых $803,767 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 695,88 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 15,89 копейки, до 88,2166 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК отступил на 2,38 копейки и составил 88,1986 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR530,312 млн, из которых EUR162,721 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR367,591 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,28% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 4,73% годовых, ставка на срок 3 месяца не изменилась по сравнению с четвергом - 4,93% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 5,03% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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