Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением на внешнем негативе и решении ЦБ РФ о повышении ставки

Москва. 19 марта. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением на фоне негативной динамики внешних площадок, напряженности в отношениях США и России и решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта; индекс МосБиржи опустился в район 3475 пунктов, РТС - в район 1474 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3475,26 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1474,05 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,4%.

Доллар просел до 74,29 рубля (-0,02 рубля), процентная ставка 10-летних US Treasuries к вечеру в пятницу составляет 1,73% годовых (+0,1%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,8-3%, доллар подорожал на 0,96 рубля.

Банк России в пятницу повысил ставку до 4,5% годовых, ужесточив ДКП впервые с декабря 2018 года; рынок это допускал, но более вероятным считал продление паузы.

При этом ЦБ РФ дал новый сигнал, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По оценке ЦБ, годовая инфляция в РФ достигнет максимума в марте и далее будет снижаться, однако баланс рисков сместился в сторону проинфляционных, и их действие может оказаться более продолжительным. Инфляция в РФ вернется к цели вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на нем и в дальнейшем, полагают в ЦБ РФ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в пятницу, что потребительский спрос перешел к устойчивому росту, на этом фоне в ряде отраслей выпуск уже превысил уровень до пандемии. По ее словам, полное открытие границ может ослабить инфляционное давление благодаря росту расходов на зарубежный туризм, восстановлению миграции.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,8%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-2,3%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "Московской Биржи" (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,1%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%).

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2020 год в размере 18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн-конференции в пятницу. Всего на дивиденды будет направлено 55,9% чистой прибыли по МСФО за 2020 год, или 422,38 млрд рублей.

Греф также сообщил, что после повышения ключевой ставки ЦБ Сбербанк (MOEX: SBER) изучит ситуацию, и не исключено, что будет небольшая корректировка ставок вверх.

По оценке экономиста по РФ и СНГ инвесткомпании "Ренессанс Капитал" Софьи Донец, с учетом динамики инфляции и восстановления экономики РФ скорое начало цикла нормализации денежно-кредитной политики было ожидаемым.

Регулятор дал участникам рынка не самый жесткий сигнал, а именно - что "допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Это явный признак того, что ЦБ будет повышать ставку до нейтрального значения плавно. При этом, похоже, что регулятор оставляет за собой возможность повышать ставку не на каждом из следующих заседаний. Согласно прогнозам, повышение ключевой ставки будет реализовано в период до IV квартала, когда снизится инфляционное давление на фоне замедления роста продовольственных цен и переноса ожидаемого укрепления рубля, считает эксперт.

Базовый сценарий предполагает, что на конец года ключевая процентная ставка ЦБ составит 5,0% годовых (нижняя граница нейтрального диапазона). При этом допускается и рост ставки до 5,5%, что может быть обусловлено дополнительными бюджетными стимулами (повышение расходов/инвестирование из ФНБ), если соответствующие решения будут приняты, считает Донец.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ в пятницу продолжил отыгрывать слабость нефти и риски дальнейшего роста доходностей в валютах фондирования. Решение ЦБ РФ повысить ставку на 25 базисных пунктов пока не оказывает существенного влияния на ожидания по акциям, но дальнейшее ужесточение ДКП может стимулировать пересмотр привлекательности рыночной доходности относительно инструментов с фиксированной доходностью и низкими рисками.

X5 Retail (MOEX: FIVE) Group рекомендовала дивиденды на уровне 110,49 рубля на GDR. Компания также отчиталась о росте выручки за 2020 год на 14,1% (до 1,98 трлн рублей) и росте чистой прибыли на 45,3% (до 28,3 млрд рублей). Компания МТС объявила об утверждении новой программы обратного выкупа акций в объеме 15 млрд рублей, которая будет реализована до конца 2021 года.

Решение ЦБ РФ повысить ставку не стало полной неожиданностью для рынка - еще пару недель назад общим убеждением было то, что регулятор продолжит придерживаться стратегии на стимулирование экономики. Сам регулятор объясняет свое решение несколькими условиями: восстановление экономической активности происходит быстрее, чем ожидалось ранее, также отмечается рост проинфляционных рисков. Таким образом, повышение ставки стало возможным благодаря снижению необходимости агрессивного стимулирования, что позволяет регулятору вернуться к своему главному мандату - поддержанию ценовой стабильности. ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ставки, а значит, цикл смягчения завершился, и можно будет говорить о дальнейшей нормализации денежной политики, которая вернет рублю нейтральную или даже положительную доходность. Это будет способствовать усилению перспектив укрепления рубля, что также позитивно скажется на ценовой стабильности.

Ситуация на рынках облигаций немного улучшилась, делают попытки коррекции доходности UST и британских бондов. Тем не менее, европейские индексы акций снизились, проседает Америка. Позитивной новостью стало то, что Германия и Франция возобновили использование вакцины AstraZeneca, хотя вряд ли объемы поставок будут удовлетворительными. Аналитики JPMorgan отмечают рост обеспокоенности по поводу топливного спроса на фоне третьей волны коронавируса в Европе. Тем не менее, ожидания Brent выше $70 за баррель в IV квартале пока сохраняются. Goldman Sachs более оптимистичен и отмечает текущий дефицит нефти на уровне 2,5 млн б/с, а также ждет роста стоимости бочки Brent до $80 летом. Однако все эти ожидания могут подвергнуться ревизии, если процесс вакцинации в Европе затянется, считает Кочетков.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Ольга Беленькая также отмечает, что в последние дни ожидания по росту ставки ЦБ РФ окрепли после сообщений Bloomberg о том, что ЦБ рассматривает возможность более быстрого перехода к нейтральной ДКП (с повышением ставки до 5,5% или даже 6% до конца года), а также на фоне продолжающегося роста доходностей американских гособлигаций, повышения процентных ставок центробанками Бразилии и Турции. Возможно, принималось во внимание и повышение санкционных рисков. В итоге Банк России повысил ставку и дал сигнал возможного следующего повышения на ближайших заседаниях (то есть это может произойти и на следующем заседании 23 апреля).

Заявление Банка России увеличивает вероятность выхода из мягкой ДКП уже до конца текущего года (то есть повышения ставки к уровню не менее 5%). Это может способствовать укреплению рубля, привести к ускорению повышения банками депозитных ставок. В ценах ОФЗ уже заложена возможность повышения ключевой ставки до 5% к концу года, поэтому сильного давления на бумаги не ожидается.

Риторика регулятора ужесточилась - теперь он видит смещение баланса рисков в пользу проинфляционных. Это связывается с более быстрым и устойчивым восстановлением внутреннего спроса (в том числе за счет ограничений на зарубежные поездки, так как домохозяйства частично перераспределяют неизрасходованные средства на потребление товаров и услуг внутри страны), улучшением ожиданий по внешнему спросу за счет вакцинации и дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран (прежде всего, в США, где недавно был принят пакет мер на $1,9 трлн), ограничением возможностей увеличения выпуска со стороны предложения, повышенными инфляционными ожиданиями населения и бизнеса, ценовой конъюнктурой на мировых товарных рынках, отмечает Беленькая.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть Brent пытается закрепиться выше поддержки $62,5 за баррель (нижняя полоса Боллинджера дневного графика), которую проверяет на прочность. На рынке решается судьба среднесрочного тренда, и покупатели пока пробуют сохранить за собой лидерство.

В некоторых регионах Франции объявили о новом месячном локдауне, что подтверждает не самые радужные среднесрочные перспективы экономики. Темпы роста индекса цен производителей Германии в феврале при этом составили 1,9% г/г против прогноза повышения на 2%. В США индекс S&P 500 до преодоления поддержки 3880 пунктов обладает неплохими шансами на возвращение к краткосрочному росту после коррекции, считает аналитик.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), накануне ЦБ Турции повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта (до 19% годовых) - страна стала второй после Бразилии с развивающимся рынком, начавшей ужесточение денежно-кредитной политики.

Тем временем, вслед за прогнозом ФРС агентство Fitch улучшило ожидания на 2021 год: агентство повысило оценку роста мирового ВВП с 5,3% до 6,1%, наибольшее изменение прогноза при этом коснулось США - ожидается рост ВВП на 6,2% против предыдущих 4,5%. Основными драйверами такого роста выступают значительные меры поддержки и высокие темпы вакцинации. Fitch также улучшило прогноз роста ВВП России в 2021 году с 3% до 3,3%. После пересмотра макроэкономического прогноза пройдет волна пересмотров прогнозов экономистами и крупными инвестдомами, что не говорит о существенном изменении условий, но, тем не менее, будет привлекать внимание рынка.

Давление на рынок нефти оказывает ухудшение ситуации с пандемией - европейские страны отказываются от вакцины AstraZeneca, все чаще появляются предупреждения о начале "третьей волны" и новые локдауны, в частности, в Париже, что ухудшает ожидания восстановления спроса на сырье.

В пятницу снизились индексы в Азии (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), проседает Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,9-1,1%), а в США динамика смешанная (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

В последние шесть недель доходность долгосрочных гособлигаций США растет в связи с ожиданиями ускорения инфляции на фоне улучшения экономических данных и принятия в стране пакета мер фискальной поддержки объемом $1,9 трлн наряду с проводимой Федеральной резервной системой (ФРС) мягкой денежно-кредитной политикой, отмечает MarketWatch.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены пытаются отскочить после обвала накануне; цена нефти Brent к 18:50 МСК находилась на $1,7 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $63,7 за баррель (+0,7% и -6,9% в четверг), апрельская цена WTI - $60,47 за баррель (+0,8% и -7,1% в четверг).

Снижение нефти по итогам этой недели может стать максимальным с октября. Негативом для рынка также является новый виток карантинных ограничений в Европе и приостановка использования вакцины от COVID-19 AstraZeneca в ряде европейских стран. Кроме того, снижению цен на нефть способствовал рост доходностей US Treasuries, который привел к укреплению доллара, а также сигналы снижения спроса в Азии.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-8,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-5,6%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-4,8%), GDR X5 Retail (-4,1%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,1%).

Просели акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (-0,03%) на фоне известий, что компания в 2021 году планирует сместить основные выплаты акционерам на конец года, что в совокупности со снижением capex позволит группе снизить долговую нагрузку. "Ориентир по выплате не менее $200 млн за календарный год сохраняется. Однако в 2021 году рекомендации совета директоров по распределению большей части этой суммы ожидаются ближе к концу года. Рассчитываем, что смещение выплат вместе с ограниченным размером капитальных вложений позволят нам снизить долговую нагрузку", - заявил председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов, чьи слова приводятся в сообщении компании.

Подорожали АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+11,1%), акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+7,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5,9%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,3%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+2,6%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+2,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 124,59 млрд рублей (из них 22,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 16,46 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 12,3 млрд рублей - на акции "Газпрома").