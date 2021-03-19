Коррекционный рост цен евробондов РФ в середине недели сменился новой волной падения

Москва. 19 марта. Коррекционный рост цен российских еврооблигаций в середине недели сменился новой волной падения вслед за возобновившимся ростом базовых процентных ставок, а также возросших санкционных рисков. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились за счет более активного снижения котировок отечественных бумаг по сравнению с американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries).

Котировки "длинных" выпусков евробондов РФ в понедельник продемонстрировали плавный рост благодаря локальной стабилизации ситуации в секторе базовых активов (доходность десятилетних US Treasuries снизилась до 1,609% годовых против 1,634% в пятницу). Ценовые изменения остальных бумаг были незначительными. При этом активность торгов была невысокой, участники рынка находились в ожидании заявлений американского ЦБ по итогам мартовского заседания.

Во вторник котировки российских еврооблигаций умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились, поскольку американские казначейские обязательства лишь незначительно изменились в цене в ожидании объявления итогов заседания ФРС. Слабая статистика по розничным продажам и промпроизводству в США за февраль немного охладила опасения инвесторов по ускорению инфляции в связи с принятием нового пакета бюджетных стимулов на $1,9 трлн. Доходность десятилетних US Treasuries консолидировалась у отметки 1,6% годовых.

Активные продажи вернулись в сектор российских еврооблигаций в середине недели под давлением как новой волны повышения базовых процентных ставок (доходность десятилетних US Treasuries выросла к вечеру среды на 3 базисных пункта), так и возросших санкционных рисков. На этом фоне процентные ставки евробондов РФ с погашением в 2029 году выросли на 7 базисных пунктов, а рост доходности самого "длинного" выпуска с погашением в 2047 году составил 10 базисных пунктов. При этом, помимо общемировых негативных настроений, дополнительное давление на отечественные бумаги оказали новые обвинения президента США Джо Байдена в адрес России и лично Владимира Путина.

В интервью телеканалу АВС американский президент заявил, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы в США, воздержавшись от дополнительных комментариев. При этом Байден отметил, что с Москвой можно работать по темам, представляющим взаимный интерес, именно поэтому он решил продлить договор СНВ в январе. Новые санкции США против РФ, вероятно, будут касаться представителей российского руководства, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на телеканал CNN. По информации телеканала, эти санкции могут быть введены уже на следующей неделе.

Федеральная резервная система по итогам мартовского заседания сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Помимо этого, Федрезерв повысил прогнозы роста ВВП США на 2021 и 2022 годы, а также прогнозы инфляции. Согласно мартовскому прогнозу регулятора, американский ВВП увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в следующем. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что экономика США восстанавливается после вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса быстрее, чем ожидалось, при этом занятость растет, а инфляция может подняться выше 2%-го целевого показателя ФРС уже в этом году. Доходность десятилетних US Treasuires в среду поднялась до 1,645% годовых с 1,617% днем ранее.

Снижение котировок российских еврооблигаций в четверг продолжилось, хотя и более скромными темпами, чем в середине недели. Мировые долговые рынки продолжили отыгрывать итоги мартовского заседания Федрезерва. Доходность десятилетних US Treasuries 18 марта поднялась еще на 10 базисных пунктов - до 1,75% годовых. В целом на развивающихся рынках рост процентных ставок в этот день доходил до 20 базисных пунктов. Хотя Россия не была в этом плане аутсайдером, тем не менее, на отечественные еврооблигации дополнительное давление оказывала вновь вышедшая на первый план санкционная риторика со стороны США.

Центробанки развивающихся стран в условиях растущих доходностей базовых активов и опасений роста инфляции вынуждены ужесточать денежно-кредитную политику, в частности ЦБ Бразилии 18 марта повысил ставку с 2% до 2,75% годовых, ЦБ Турции - с 17% до 19% годовых. Рынок прогнозировал более скромное повышение - на 50 базисных пунктов в Бразилии и на 100 базисных пунктов в Турции. В свою очередь Банк России в пятницу в первые с декабря 2018 года также объявил о повышении ключевой ставки - на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых.

В последний день недели цены российских еврооблигаций приостановили активное падение как благодаря локальной стабилизации ситуации на мировых долговых рынках, так и отсутствию новых сообщений на санкционную тематику и относительно миролюбивому ответу президента Путина на выпад в свой адрес со стороны президента США. Локальному снятию напряженности способствовало также предложение Путина о телефонном разговоре в формате онлайн с Байденом, что говорило о нежелании Москвы идти на обострение отношений между странами.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,4%, до 114,6% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 13 пунктов и 19 марта составил 165,5 базисного пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 1,45% - до 126,54% от номинала (их доходность выросла на 10,5 пункта - до 4,06% годовых), с погашением в 2042 году - на 1,05%, до 122,11% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1,5 базисных пункта и составил 204 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,88%, до 118,66% от номинала (их доходность выросла на 12,5 пункта - до 4,085% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю потерял в цене 0,8%, подешевев до 110,32% от номинала (доходность выросла на 14 базисных пунктов - до 2,46% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,47% - до 112,9% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 2,11% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,21%, до 109,41% от номинала (их спред к US Treasuries расширился за пять дней на 6,5 пункта, составив 87 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка подрасти в рамках коррекции вслед за прогнозируемым отскоком US Treasuries, спрос на которые может возрасти на фоне некоторого снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых фондовых рынков будет нестабильной из-за усилившихся в последнее время опасений возможного скорого сворачивания стимулирующих программ и ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. На этом фоне может активизироваться спрос на "защитные активы", каковыми традиционно выступают облигации американского Казначейства, а они в свою очередь потянут вверх котировки долговых бумаг emerging markets.