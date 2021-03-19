Повышение ставки ЦБ - сигнал о его приверженности политике контроля за инфляцией - ИКСИ

Повышение ставки на 25 б.п., до 4,50%, следует рассматривать в качестве сигнала ЦБ относительно его приверженности политике контроля за инфляцией, динамика которой в последнее время складывалась выше прогноза регулятора, говорится в комментарии аналитика Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Дмитрия Плеханова.

"Решение о повышении ставки обосновывается смещением баланса рисков в сторону проинфляционных факторов несмотря на то, что представители ЦБ много раз отмечали немонетарный характер текущего роста показателя инфляции, связанный с эффектом переноса валютного курса и подорожанием продовольственных товаров (в том числе под влиянием конъюнктуры на мировых товарных рынках). Обосновывая необходимость повышения ставки Банк России ссылается на опережающее восстановление потребительского спроса в экономике. В пресс-релизе даже содержится утверждение о том, что восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость. В то же время в текущих условиях такое заявление можно считать весьма поспешным. Конечно, на фоне выхода экономики из карантинных ограничений логично ожидать улучшения показателей, но является ли такое восстановление устойчивым покажет только время. Кроме того, наблюдается медленное восстановление доходов населения, упоминание о чем можно встретить в недавнем докладе ЦБ об экономической ситуации в регионах", - отмечает Плеханов.

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