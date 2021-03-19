Котировки GDR ЛСР обладают потенциалом роста в среднесрочной перспективе - "Финам"

Котировки GDR Группы "ЛСР" обладают потенциалом роста в среднесрочной перспективе, считает аналитик отдела анализа акций "Финама" Наталия Пырьева.

"За последние 12 месяцев котировки бумаг Группы "ЛСР" подорожали на 59,5% и сейчас находятся в коррекционной фазе после того, как обновили свой максимум. Цена GDR компании еще имеет потенциал роста в среднесрочной перспективе, но при этом он не будет таким же стремительным, как в период с апреля по декабрь 2020 года. В целом рынок недвижимости несколько перегрет на фоне ажиотажного спроса на жилье, поэтому мы ожидаем, что во второй половине текущего года может сформироваться боковой тренд в котировках акций девелоперов", - отмечает эксперт.

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