Рубль днем повышается к доллару и евро, отыгрывая решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку впервые с декабря 2018г

Москва. 19 марта. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая первое с декабря 2018 года повышение ключевой ставки. Банк России поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,5%, вопреки мнению подавляющего большинства аналитиков.

Курс доллара США составил 74,06 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,12 руб./EUR1 подешевев на 50 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 36,11 копейки - до 80,38 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 48,08, до 74,139 руб./$1, и увеличил курс евро на 31,57 копейки, до 88,433 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5%. Рубль демонстрирует относительно умеренные темпы роста, так как, несмотря на то, что большинство аналитиков прогнозировали неизменность ставки, назвать решение регулятора абсолютно неожиданным нельзя.

Небольшая часть аналитиков и участников рынка незадолго до заседания на фоне высоких темпов инфляции и слухов об ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП) более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, все же стали допускать повышение ставки на 25 б.п. Тем временем сам ЦБ не стал давать четких ориентиров, какие именно варианты решений будут рассматриваться, ограничившись общими формулировками направленности ДКП в 2021 году.

Нынешнее повышение ключевой ставки стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с декабря 2018 года, когда ставка была увеличена на те же 25 пунктов, до 7,75%. Комментируя решение, ЦБ отметил, что темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше его прогноза, а восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска.

При этом ЦБ РФ ужесточил сигнал относительно будущих действий, допустив дальнейшее повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях. Согласно глоссарию ЦБ, под "ближайшими" понимается одно из трех предстоящих заседаний (то есть в данном случае - апрель, июнь и июль).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе последовавшей за заседанием пресс-конференции отметила, что кривая ОФЗ и реакция курса рубля на решение регулятора говорят о том, что оно соответствовало ожиданиям рынка.

"Что касается ожиданий рынка, то мы видим, что рынок во многом допускал и даже ожидал возможное повышение ставки на этом заседании, и ожидает повышение ставок до конца года. Действительно, многие аналитики, но не все, считали иначе. Мы в наших публикациях, интервью до "недели тишины" подчеркивали значительной рост устойчивой компоненты для инфляции, но самое решение у нас не было предопределено до того, как собрался совет директоров. Решение принимается на совете директоров, и мы анализировали развитие ситуации, факторы развития будущей динамики экономики. Судя даже по реакции кривой ОФЗ и курса на наше решение, это вполне соответствовало ожиданиям рынка. Для нас все-таки главное, чтобы решение бы правильным и своевременным. Решение не было предопределено, на заседании обсуждались три варианта, в том числе оставить ставку неизменной", - заявила она.

"ЦБ РФ принял решение не шокировать рынок резким ростом ключевой ставки, и в то же время обозначил готовность двигаться дальше к нейтральному диапазону. Это может означать, что, если инфляция будет последовательно снижаться, то ужесточение ДКП и впредь будет происходить постепенно. В рынке сейчас есть ожидания по росту ставки выше 5% годовых к концу текущего года, поэтому небольшое повышение не должно приводить к существенному росту рыночных ставок. Санкции в решении, думаю, практически не учитывались, первостепенной для регулятора остается оценка баланса инфляционных рисков", - говорит директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

"Рост рубля после решения подтверждает наш исходный тезис о положительном влиянии более жесткой политики на курс рубля, хотя ожидания новых санкций на следующей неделе обещают сохранение повышенной волатильности. На рынке ОФЗ немного проседают короткие выпуски при более стабильной динамике длинных бумаг, что также объяснимо, учитывая уже заложенные в цены ожидания полной нормализации политики уже до конца года", - подчеркивает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

"На наш взгляд, сегодняшнее заявление ЦБ увеличивает вероятность выхода из мягкой ДКП уже до конца этого года (т.е. повышения ставки к уровню не менее 5%). Это может способствовать укреплению курса рубля, привести к ускорению повышения банками депозитных ставок. В ценах ОФЗ уже заложена возможность повышения ключевой ставки до 5% к концу года, поэтому сильного давления на бумаги не ожидаем", - отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Ольга Беленькая.

Цены на нефть эталонных марок возобновили снижение днем в пятницу, их недельное падение может стать максимальным с октября.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 0,58% - до $62,91 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,38% - до $59,77 за баррель.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказало укрепление доллара, а также новости о замедлении вакцинации в некоторых странах, отмечает Bloomberg. Ранее ряд европейских стран приостановили использование вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Некоторые из них, включая Германию, Францию и Италию, объявили о возобновлении использования препарата.

Помимо этого, опасения инвесторов вызывает растущая напряженность в отношениях США и России.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,28% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 4,73% годовых, ставка на срок 3 месяца не изменилась по сравнению с четвергом - 4,93% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 5,03% годовых.