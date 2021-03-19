Рубль останется в диапазонах 73-75 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1 в ближайшие месяцы - Совкомбанк

Курс рубля, вероятно, останется в диапазонах 73-75 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1 в ближайшие месяцы, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Повышение рублевой реальной процентной ставки, постепенное замедление инфляции и смягчение ограничений на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ будут оказывать поддержку рублю. В то же время рост доходностей американских гособлигаций и санкционные риски будут сдерживать его укрепление. Ожидаем, что в ближайшие месяцы рубль будет колебаться в диапазоне 73-75 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1", - указывает Васильев в своем комментарии.

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