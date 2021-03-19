Бумаги En+, ЛСР и Эталона будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги En+, Группы "ЛСР" и Группы "Эталон" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

En+ опубликует финансовые результаты по итогам 2020 года в четверг, 25 марта. "РусАл" уже отчитался за прошедший год, поэтому отчет материнского холдинга не должен стать неожиданностью для рынка, отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев.

По его мнению, в результатах стоит обратить внимание на показатели энергетического сегмента. Согласно дивидендной политике, компания направляет на дивиденды 100% дивидендов "РусАла" и 75% свободного денежного потока энергетического сегмента, но не менее $250 млн в год. В прошлом году En+ отказалась от выплаты дивидендов из-за COVID-19. В 2021 году холдинг может вернуться к данному вопросу.

"С технической точки зрения, акции двигаются в рамках восходящего тренда от минимумов марта 2020 года, однако с начала 2021 года тренд стал более пологим - котировки оформили локальный боковик с нижней границей на 740 руб. и верхней - около 840-850 руб. Новости о дивидендах могут если не спровоцировать выход из консолидации, то хотя бы добавить волатильности", - указывает аналитик BCS Express.

"ЛСР" планирует 22 марта опубликовать финансовые результаты за IV квартал и весь 2020 год. Результаты ожидаются сильными, так как конъюнктура на рынке недвижимости была позитивной, отмечает Пучкарев.

"Важным моментом для котировок GDR "ЛСР" могут стать новости про дивиденды. В 2020 году компания снизила размер выплат по итогам 2019 года на фоне пандемии, но потом довыплатила часть за счет промежуточных дивидендов. Исходя из ожидаемых сильных показателей в 2020 году и продления программы льготной ипотеки на I полугодие 2021 года, у компании есть возможность вернуться к выплате 78 руб. на акцию - как это было на протяжении 6 лет до 2020 года", - указывает эксперт инвесткомпании.

"Техническая картина в бумагах "ЛСР" преимущественно нейтральная. Снижение котировок затормозилось в последние дни, намекая на возможность перехода в боковик. На дневном интервале просматривается двойная вершина, но текущий спуск бумаг ниже 850 руб. происходит на пониженных объемах - это снижает точность формации. Более того, в отсутствие каких-либо негативных новостей в отчете, сейчас сложно представить драйверы, способные привести к сильной коррекции в бумаге", - пишет Пучкарев.

23 марта "Эталон" опубликует финансовые результаты за 2020 год. Внимание, по мнению аналитика BCS Express, стоит обратить на чистую прибыль, EBITDA и долговую нагрузку. Возможно, будут освещен и вопрос дивидендов по итогам 2020 года. "Отчет ожидается позитивным, но более важным событием для динамики бумаги могут стать результаты ВОСА, на котором Совет директоров компании может быть уполномочен на возможность увеличения уставного капитала. В случае одобрения привлеченные средства "Эталон" планирует использовать для наращивания темпов инвестиционной программы и расширения бизнеса", - отмечает эксперт.

"Техническая картина в GDR "Эталона" умеренно негативная. Бумаги двигаются в нисходящем тренде, но темпы снижения в последнее время замедлились. Ближайшая поддержка - 116 руб. Ее пробой может привести к формированию двойной вершины. При раскрытии фигуры целью падения может стать уровень 94 руб." - полагает аналитик инвесткомпании.

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